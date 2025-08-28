Alla fine anche i fan italiani potranno godersi il concerto ufficiale dedicato alla leggendaria saga videoludica Metal Gear: dopo aver già annunciato l'appuntamento per il Regno Unito, tramite un comunicato stampa apprendiamo che il Metal Gear in Concert arriverà anche in Italia!

Nello specifico, il concerto ufficiale si svolgerà l'8 novembre 2025 presso il PalaGeorge di Montichiari, dunque ad appena una settimana di distanza dall'appuntamento di Londra e che permetterà ai fan italiani di godersi molte delle musiche più iconiche della serie.

L'evento vedrà protagonista la Italian Video Game Orchestra, un ensemble da 79 elementi diretta magistralmente da Caleb Young in una serata di musica sinfonica e suggestioni visive tratte dalla storica saga videoludica.

Tra i brani già confermati troviamo Encounter, Father and Son, Quiet's Theme, Snake Eater e Heavens Divide: una selezione di prima scelta, anche se questo rappresenta naturalmente solo un assaggio di ciò che attenderà i fan.

Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di Donna Burke, storica voce della saga e che ha partecipato anche ad altri progetti di casa Konami, e quella di Stefanie Joosten, cantante e attrice che ha anche prestato voce, volto e motion capture a Quiet in Metal Gear Solid V.

Alla fine del concerto sarà possibile incontrare Donna Burke e Stefanie Joosten in uno speciale meet & greet con i fan, anche se ci viene fatto sapere che saranno disponibili solo pochi posti.

L'annuncio arriva proprio nel giorno in cui diventa ufficialmente disponibile Metal Gear Solid Delta, il remake del terzo capitolo della saga (potete prenotarlo su Amazon), diventando dunque una giornata assolutamente memorabile per i più grandi fan della serie.

Già da questo momento è possibile prenotare i biglietti per il concerto: i biglietti sono acquistabili direttamente sul portale ufficiale di Hidden Door, organizzatrice dell'evento.

Se siete interessati, non possiamo fare altro che consigliarvi di affrettarvi il prima possibile e segnare l'8 novembre sul vostro calendario.