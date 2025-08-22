Il bundle Fire TV Stick HD e controller Luna è ora disponibile su Amazon a 68,98€ invece di 114,98€, con uno sconto del 40%. Questo kit vi permette di trasformare la vostra TV in una console di gaming cloud, accedendo ai giochi direttamente dal cloud senza bisogno di hardware aggiuntivo. Con la tecnologia Cloud Direct, il controller si connette direttamente ai server per un'esperienza a bassa latenza.

Bundle Fire TV Stick HD e controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Fire TV Stick HD e controller Luna è perfetto per chi vuole trasformare qualsiasi TV in una console da gaming senza dover acquistare hardware costoso. Si rivolge a gamer e famiglie che desiderano accedere facilmente a una vasta libreria di giochi in streaming. È ideale anche per chi ha già un abbonamento Prime e vuole sfruttare al massimo i vantaggi inclusi.

Il dispositivo Fire TV Stick HD trasforma qualsiasi televisore in una piattaforma di gioco cloud-based, mentre il controller Luna offre connettività Wi-Fi diretta ai server Amazon per ridurre la latenza. Il controller supporta anche Bluetooth per la compatibilità con altri dispositivi. Non servono console fisiche: i giochi vengono trasmessi direttamente dal cloud tramite l'app Luna.

Questo bundle a 68,98€ invece di 114,98€ vi offre un risparmio del 40% su una soluzione gaming innovativa. Vi consigliamo l'acquisto perché rappresenta il modo più economico per accedere al gaming in streaming di qualità, con la possibilità di giocare a titoli AAA senza investire in costose console. Perfetto per chi vuole provare il futuro del gaming o per trasformare rapidamente qualsiasi TV in una postazione di gioco moderna.

Vedi offerta su Amazon