In occasione del day-one di Metal Gear Solid Delta, Konami ha appena rilasciato il primo aggiornamento ufficiale: come spesso accade in questi casi, si tratta più che altro di una patch di manutenzione per ottimizzare al meglio il gioco.

Il remake del terzo capitolo è ufficialmente disponibile a partire da oggi (lo trovate su Amazon), ma come è ormai tradizione per i tripla-A si consiglia di scaricare la patch di lancio per godervi la migliore versione disponibile di gioco.

Di seguito vi riportiamo il changelog completo della patch 1.1.2, come comunicato sul sito ufficiale di Metal Gear Solid Delta e tradotto da noi in lingua italiana:

Metal Gear Solid Delta: novità dell'aggiornamento di lancio

Risolto un problema per cui eseguire attacchi consecutivi con il coltello da sopravvivenza per procurarsi del cibo poteva causare il crash del gioco in determinate condizioni.

Risolto un problema per cui rimuovere il Cappello da Coccodrillo dal Survival Viewer mentre era equipaggiato poteva causare il crash del gioco in determinate condizioni.

Risolti i crash che potevano verificarsi durante la raccolta di cibo vicino a un coccodrillo affamato in determinate condizioni.

Risolto un problema per cui la transizione da una capriola a una strisciata poteva far fluttuare il modello del personaggio a mezz'aria.

Risolto un problema per cui il movimento del giocatore poteva essere limitato in determinate condizioni nelle aree in cui veniva utilizzata la Vista Intrusione.

Risolto un problema per cui il gioco poteva bloccarsi in determinate condizioni mentre si trovava nella Finestra Radio.

L'aggiornamento serve dunque a rendere il gioco più stabile e risolvere molti crash che potevano verificarsi in condizioni insolite, anche se questa sarà solo la prima di tante patch.

Konami ha infatti voluto ringraziare pubblicamente tutti i fan che hanno già potuto provare l'accesso anticipato per mandare i primi feedback, segnalando che il team di sviluppo sta già indagando attivamente su tutti i problemi segnalati.

La patch day-one è stata rilasciata attualmente solo su Steam, ma immaginiamo che sia solo questione di tempo prima che vada online anche per le versioni console: vi terremo aggiornati nel caso di novità.

Ovviamente non sono state date neanche tempistiche per le prossime patch, ma se dovessero emergere novità lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.