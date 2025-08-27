Kirby e la Terra perduta rimane un platform imprescindibile per tutti i possessori di Switch e Switch 2. Pur non raggiungendo i picchi di eccellenza di Super Mario Odyssey, la produzione di HAL Laboratory li sfiora costantemente, offrendo una nuovo ripartenza "tridimensionale" al celebre "batuffolo rosa" di Nintendo. Il Mondo Astrale, è un'espansione coerente, longeva, divertente e che si impasta magistralmente al gioco originale risultando alla pari di una corposa side quest che ne espande la durata generale e ne incrementa notevolmente la varietà. L'unica vera sbavatura è un prezzo di listino tanto congruo rispetto alla mole di contenuti offerti, quanto comunicato in maniera confusa da Nintendo stessa.

Quando nel 2022 misi le mani su Kirby e la Terra perduta, rimasi estasiato da come Nintendo riuscì a celebrare i trent'anni di uno dei suoi personaggi più amati, con una ripartenza in tre dimensioni, per certi versi, sopraffina.

È vero, la prima metà dell'avventura non era incredibilmente stimolante, alcuni livelli erano meno ispirati di altri e, in linea di massima, Kirby e la Terra perduta risultava meno rifinito rispetto a produzioni quali Super Mario Odyssey.

Ma questo non vuol dire che non si trattasse di uno dei platform di matrice Collect-A-Thon migliori sul mercato. Il voto della nostra precedente recensione non deve trarre in inganno: Kirby e la Terra perduta non raggiungeva i livelli di Odyssey ma rimaneva un platform di una qualità mostruosa.

Al netto delle sue qualità, però, mi ha sorpreso che Nintendo abbia preferito mettere mano a questa produzione rispetto a, per esempio, Super Mario Odyssey per rimpolpare la line-up di Switch 2 nelle settimane seguenti al lancio.

Eppure, una volta messo mano al Mondo Astrale (la nuova espansione fornita in questo pacchetto che potete trovare su Amazon), e testate le migliorie apportate con l'upgrade tecnico, mi è risultato chiaro che Kirby e la Terra perduta aveva un gran bisogno di questo "lifting" per risplendere a dovere in una line-up parecchio affollata.

Il Mondo Astrale

Dopo aver visto come è stato introdotto Jamboree TV nell'ultimo capitolo di Mario Party (qui trovate la nostra recensione) avevo genuinamente timore di trovarmi di fronte all'ennesima schermata iniziale che mi avrebbe fatto scegliere se giocare al titolo originale o alla nuova espansione.

Invece, con il Mondo Astrale, Nintendo e HAL Laboratory si sono comportate in maniera decisamente diversa, integrando questa nuova espansione nel tessuto narrativo del gioco originale, permettendo di accedervi fin dai primissimi momenti dell'avventura del tenero batuffolo rosa.

Se avete un salvataggio già avanzato, vi basterà visitare la World Map (o nel caso comincerete dal principio la Terra perduta, non appena potrete raggiungerla) per far partire il filmato introduttivo della nuova espansione.

Un giorno come un altro, una pioggia di meteoriti di cristallo colpisce la Terra perduta che fa da sfondo all'avventura di Kirby. Fra queste conformazioni rocciose che piovono dal cielo, però, una in particolare porta con se una temibile sventura.

L'astro dell'oscurità, difatti, è imprigionato in uno di questi meteoriti di cristallo ma lo strato roccioso che lo conteneva si è rotto all'impatto con il suolo, disperdendo gli Astral (ovvero delle creature senzienti capaci di assumere la forma di un cristallo) in giro per la Terra perduta.

Spetterà a Kirby e ad Elflin, con l'aiuto di un Waddle Dee Astronomo, girovagare in lungo e in largo per la Terra perduta alla ricerca degli Astral necessari per ricostruire il cristallo intrappolante ed evitare che l'astro dell'oscurità si deti dal suo sonno.

Tanta ciccia rosa

Se l'incipit narrativo non impressiona per originalità, l'iniziale dubbio di ritrovarsi di fronte a una "reskin" dei precedenti livelli (alimentata erroneamente dai trailer di presentazione di questa nuova versione), si dirada non appena ci si trova a rigiocare il primo livello nella sua "forma astrale" (questo nome l'ho appena inventato, non preoccupatevi).

Il Mondo Astrale, difatti, affianca a una decina abbondante di livelli del gioco principale una nuova versione che, grazie all'escamotage narrativo della pioggia di cristalli, sfrutta il potere di questi ultimi per offrire l'accesso a porzioni di livello che, nel gioco base, erano semplicemente irraggiungibili.

Il tutto si risolve in una lezione di level design che mostra chiaramente come sia possibile riutilizzare delle planimetrie già sfruttate a dovere, senza mai farle sembrare un mero "riciclo di asset".

Al netto dei momenti introduttivi di ogni livello, e di qualche passaggio d'intermezzo, ogni stage rielaborato nel Mondo Astrale, offre una verticalità, e una profondità, incredibili.

Sfruttando il fatto che i cristalli sono in grado di espandersi, tramite un effetto "simil-congelante", generando strutture vitree che si ammantano verticalmente sui palazzi, o che creano percorsi sospesi nel nulla, è stato semplice giocare con le architetture migliori del gioco originale, realizzando dei nuovi livelli che, nella maggior parte dei casi, si sviluppano verticalmente su di esse.

Anche le tre nuove Boccomorfosi sono state realizzate certosinamente per sfruttare questa rinnovata verticalità. Une è una molla, una trasforma Kirby in un ingranaggio capace di scalare le pareti più ripide e la terza... beh la terza è un cartello che permette di scivolare a perdifiato sulle superfici di cristallo sfasciando tutto quello che ci si para davanti.

Al netto di questo, non aspettatevi grandi stravolgimenti nella formula originale. Nei nuovi livelli gli Astral prendono il posto dei Waddle Dee, bisognerà sempre cercarli in ogni dove per ottenere il 100% di completamento e sono, nuovamente, presenti degli obiettivi segreti da scoprire all'interno dei vari livelli.

Alla stessa stregua sono anche presenti una miriade di segreti (che non vi anticiperò per non rovinarvi al sorpresa) e di collezionabili che si allineano a quelli già visti nel titolo originale.

Per farla breve, il Mondo Astrale si comporta, concettualmente, come una enorme side quest che affianca la storia principale, la rende ancora più longeva (come se ce ne fosse bisogno), varia e divertente.

La sfida è ben calibrata, affiancandosi alla difficoltà dei livelli che va a espandere e il fatto di aver ripartito questi nuovi stage lungo tutto l'arco della storia principale, garantisce una progressione armoniosa e priva di forzature.

Due parole sul prezzo

Non vi nascondo che, fin dal suo annuncio, questa nuova politica di Nintendo in merito ad alcuni upgrade per Switch 2 mi ha lasciato piuttosto perplesso. Fasce di prezzo diverse, comunicazione inizialmente poco chiara e una, apparente, assenza di direzione.

Alcuni upgrade grafici rilasciati gratuitamente, altri tramite pagamento di un obolo analogo a quello della concorrenza, altri ancora, come questo "il Mondo Astrale", venduti a 19,99€.

Chiariamolo subito, 19,99€ per i contenuti offerti da il Mondo Astrale sono un prezzo indubbiamente onesto (ho visto parecchi DLC che allo stesso prezzo garantivano, forse, una manciata di ore di gioco e un paio di skin).

Il problema è che, concettualmente, Nintendo sta vendendo il Mondo Astrale a 10€ e l'upgrade tecnico per Kirby e la Terra perduta a 9,99€. Ok, 1080p in mobilità, 4K quando Switch 2 è connessa a un monitor esterno e un frame rate ancorato a 60 fps sono le migliorie tecniche che servivano a questa produzione per brillare a dovere rispetto a quando venne rilasciata nel 2022, ma si tratta delle stesse migliorie che sono state offerte gratuitamente ai possessori di Super Mario Odyssey.

A questo punto, non avrebbe avuto più senso offrire questi upgrade tecnici a tutti i possessori di Nintendo Switch 2, e dei titoli originali, limitandosi a vendere i DLC?

Anche perché, cosi facendo, chi non vorrà giocare a il Mondo Astrale, verrà automaticamente impossibilitato a testare le migliorie tecniche di un titolo che, magari, stava aspettando di finire proprio sulla nuova console.

Insomma uno scivolone a tratti incomprensibile, visto che si tratta di una politica di upgrade confusa e che, per certi versi, sminuisce il valore di contenuti come questa splendida espansione per Kirby e la Terra perduta, che rischia di venire etichettata come un "costoso contentino" per giustificare il prezzo di listino gonfiato di un titolo uscito nel 2022.