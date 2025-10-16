Il HEROQUEST SPIRIT QUEENS TORMENT QUEST PK vi aspetta su Amazon con un'offerta imperdibile! Questa entusiasmante espansione del celebre gioco da tavolo è disponibile a 19,49€ invece di 34,99€, con uno sconto del 44%. Il pack include 15 miniature dettagliate, 14 avvincenti imprese e vi permetterà di vivere nuove avventure nei panni dell'eroe bardo. Un'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione HeroQuest!

Prodotto in caricamento

HEROQUEST SPIRIT QUEENS TORMENT QUEST PK, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo pack espansione è perfetto per i possessori del gioco base HeroQuest che desiderano arricchire le proprie sessioni di gioco con nuove avventure spettrali. Vi catturerà se siete appassionati di giochi da tavolo fantasy che amano collezionare miniature dettagliate e vivere storie sempre diverse. L'espansione soddisfa l'esigenza di varietà con 14 nuove imprese avvincenti e la possibilità di interpretare l'eroe bardo, offrendo ore di intrattenimento aggiuntivo.

Il HEROQUEST SPIRIT QUEENS TORMENT QUEST PK è un'espansione per il celebre gioco da tavolo HeroQuest che richiede il sistema base per funzionare. Include 15 miniature dettagliate non verniciate, 15 carte da gioco e un libro delle imprese con 14 avventure ambientate in un mondo spettrale. Vi vestirete nei panni dell'eroe bardo per scoprire i misteri che turbano gli spiriti e affrontare il malvagio Zargon.

Questa espansione rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di HeroQuest, disponibile a soli 19,49€ invece di 34,99€ con uno sconto del 44%. Vi offre ore di divertimento aggiuntivo con nuove avventure, personaggi inediti e la possibilità di creare le vostre storie personalizzate. La qualità delle miniature e la cura nei dettagli rendono questo pack un must-have per arricchire la vostra collezione e vivere nuove epiche battaglie nel mondo fantasy di HeroQuest.

Vedi offerta su Amazon