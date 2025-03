Gioca ovunque con ASUS ROG Ally, oggi puoi portartela a casa a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di un dispositivo gaming portatile dalle prestazioni elevate, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta. ASUS ROG Ally è disponibile su AliExpress al prezzo imbattibile di 455,99€, un'opportunità unica per acquistare una delle console più innovative del momento a un prezzo scontato.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

Questa console portatile si distingue per il suo display touchscreen da 7" Glossy a 120Hz, che garantisce immagini fluide e dettagli incredibili, perfette per qualsiasi tipo di gioco. Il cuore pulsante del dispositivo è il potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16GB di RAM e un veloce SSD PCIe da 512GB, che assicurano caricamenti rapidi e performance di alto livello. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home, avrete accesso a tutte le vostre librerie di gioco preferite, incluse Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store e molte altre piattaforme.

Uno dei punti di forza di ASUS ROG Ally è la sua versatilità. Non solo permette di giocare in mobilità con il massimo delle prestazioni, ma può anche essere collegata a una GPU esterna per ottenere ancora più potenza. La memoria di archiviazione è inoltre espandibile grazie allo slot per schede microSD, permettendovi di avere sempre a disposizione tutti i vostri titoli preferiti.

Il design ergonomico e il sistema di dissipazione a doppia ventola garantiscono sessioni di gioco prolungate senza surriscaldamenti, mentre la ricarica rapida al 50% in soli 30 minuti assicura meno attese e più azione.

Approfittate subito di questa offerta imperdibile su AliExpress e portate a casa ASUS ROG Ally a un prezzo incredibile. Non dimenticate di dare un'occhiata anche alle offerte del 15° anniversario di AliExpress, dove potreste trovare altre occasioni imperdibili per il vostro setup gaming!

