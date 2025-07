Su Amazon trovate EA Sports FC 25 per PS5 a soli 19,85€ invece di 28,40€ con uno sconto del 30% grazie al Prime Day! Questo titolo rivoluzionario vi offre un'esperienza calcistica completamente rinnovata con FC IQ, un sistema tattico avanzato che rende i movimenti di squadra più realistici. Potrete divertirvi con la modalità Rush 5v5 insieme agli amici e scoprire per la prima volta la Carriera femminile, controllando club o giocatrici dei 5 principali campionati mondiali.

EA Sports FC 25 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 25 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di calcio che cercano un'esperienza di gioco completa e realistica. Vi conquisterà con la sua serie di oltre 19.000 giocatori provenienti da più di 700 squadre, offrendo un realismo senza precedenti grazie ai dati raccolti dai campionati più prestigiosi. La nuova modalità Rush 5v5 e le funzionalità multiplayer vi permetteranno di divertirvi con gli amici, mentre il sistema FC IQ garantisce un controllo tattico avanzato che soddisferà anche i giocatori più esigenti.

Per la prima volta è disponibile la Carriera femminile completa con cinque campionati principali. Una revisione profonda delle basi tattiche del gioco garantisce un controllo strategico più raffinato e movimenti di squadra ancora più realistici, mentre un innovativo modello di intelligenza artificiale, alimentato da dati reali, ridefinisce le tattiche grazie all’introduzione dei nuovi ruoli giocatore.

Iscriviti ad Amazon Prime

Con un costo ridotto da 28,40€ a soli 19,85€, EA Sports FC 25 per PS5 offre un'esperienza calcistica completa e rinnovata. Vi consigliamo questo acquisto per la qualità tecnica migliorata, le nuove modalità di gioco innovative e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Un investimento ideale per tutti gli appassionati di calcio che desiderano vivere l'emozione del campo direttamente dalla propria console.

Vedi offerta su Amazon