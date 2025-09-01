Se siete alla ricerca di un monitor gaming ad alte prestazioni a un prezzo competitivo, questa offerta su Amazon merita assolutamente la vostra attenzione. Samsung Odyssey G4 è attualmente disponibile a soli 149,90€, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo più basso recente di 169€. Un’occasione imperdibile per chi desidera portare la propria postazione a un livello superiore senza spendere cifre elevate.

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G4 è un display da 25 pollici con risoluzione Full HD (1.920x1.080 pixel) e pannello IPS, pensato per garantire colori vividi, angoli di visione ampi e un’ottima fedeltà cromatica. Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio il refresh rate di 240Hz abbinato a un tempo di risposta di 1ms (GtG), caratteristiche che lo rendono ideale per i giocatori competitivi che necessitano di fluidità e reattività durante le sessioni più intense. Il supporto a Freesync e G-Sync assicura inoltre un gameplay privo di tearing e stuttering, migliorando l’esperienza visiva su qualsiasi titolo.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre ingressi HDMI, Display Port e jack audio, garantendo massima compatibilità con PC e console. Il design ergonomico prevede un supporto regolabile in altezza (HAS) e funzione pivot, che permette di ruotare lo schermo a seconda delle proprie esigenze. Non mancano tecnologie pensate per il comfort visivo, come la modalità Eye Saver e il sistema Flicker Free, ideali per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Inoltre, il supporto all’HDR10 contribuisce a migliorare la resa delle immagini, offrendo contrasti più profondi e colori più realistici. Si tratta quindi di un monitor versatile, adatto non solo al gaming competitivo, ma anche alla fruizione di contenuti multimediali e al lavoro quotidiano.

Attualmente disponibile a meno di 150€, Samsung Odyssey G4 rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera un monitor veloce, affidabile e ricco di funzionalità avanzate. Considerando le specifiche tecniche e lo sconto applicato, questa è senza dubbio una delle migliori offerte sul mercato nella fascia dei monitor gaming da 25 pollici. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

