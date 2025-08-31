L'industria cinematografica dimostra ancora una volta quanto le logiche commerciali possano prevalere su tempistiche ormai consolidate, come dimostra la decisione improvvisa di Warner Bros e New Line di posticipare di sette mesi l'uscita di Mortal Kombat 2.

Il sequel, che doveva arrivare nelle sale a ottobre 2025, è stato infatti spostato ufficialmente al 15 maggio 2026, a sole otto settimane dalla data di distribuzione originariamente prevista.

Secondo quanto riportato da Deadline (via VGC), la decisione non ha nulla a che vedere con problemi di produzione o insoddisfazioni artistiche. Al contrario, le proiezioni di prova del film avrebbero riscosso reazioni molto positive dal pubblico, elemento che paradossalmente ha contribuito alla scelta di rimandare l'uscita.

Il mese di ottobre storicamente rappresenta un periodo poco favorevole per i blockbuster al botteghino americano, mentre maggio tradizionalmente inaugura la stagione estiva dei grandi film d'azione.

Da qui la decisione improvvisa di Warner Bros di rinviare il nuovo adattamento della saga picchiaduro (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon), per fare in modo che abbia le maggiori possibilità di successo.

Questa strategia di posizionamento temporale riflette una tendenza sempre più marcata degli studios hollywoodiani, che preferiscono attendere il momento giusto piuttosto che rischiare performance deludenti in periodi considerati meno redditizi: filosofia comprensibile, anche se a questo punto verrebbe da domandarsi perché sia stata scelta la finestra di lancio iniziale di ottobre.

Il posticipo di Mortal Kombat 2 rappresenta un esempio emblematico di come l'industria cinematografica contemporanea bilanci considerazioni artistiche e commerciali: mentre i fan dovranno pazientare qualche mese in più, la speranza è che questo tempo aggiuntivo permetta agli studios di ottimizzare ogni aspetto della distribuzione, garantendo al film la visibilità che merita in un periodo potenzialmente più favorevole per il genere d'azione.

Gli appassionati del violentissimo picchiaduro dovranno dunque avere ancora un po' di pazienza prima di scoprire i nuovi Kombattenti della saga, tra i quali avrà un ruolo da protagonista il Johnny Cage interpretato da Karl Urban: in attesa di saperne di più, potete ingannare l'attesa riguardandovi il trailer ufficiale in italiano.