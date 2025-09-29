Il mouse gaming PRO X Superlight 2 SE di Logitech è su Amazon disponibile a 84€ invece di 88,51€. Questo mouse wireless professionale pesa solo 60g e offre un sensore HERO 2 avanzato con 44.000 DPI, switch ibridi LIGHTFORCE per precisione ottica e una batteria che dura fino a 88 ore. Un'opportunità da non perdere per i gamer che cercano prestazioni di livello professionale.

Mouse gaming Logitech PRO X Superlight 2 SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming PRO X Superlight 2 SE è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di esport. Con i suoi soli 60 grammi di peso, il sensore HERO 2 da 44.000 DPI e la connessione wireless LIGHTSPEED, questo dispositivo vi garantirà precisione millimetrica e reattività istantanea durante le sessioni di gioco più intense. Gli switch ibridi LIGHTFORCE e i 5 pulsanti programmabili vi permetteranno di personalizzare completamente l'esperienza di gioco secondo le vostre esigenze.

Il mouse gaming PRO X Superlight 2 SE rappresenta l'eccellenza nel gaming competitivo con movimenti rapidi e precisi. Il sensore HERO 2 offre una risoluzione fino a 44.000 DPI e un tracciamento superiore a 888 IPS, mentre gli switch ottico-meccanici LIGHTFORCE assicurano click istantanei e affidabili. La connessione wireless LIGHTSPEED elimina ogni ritardo, con una batteria che dura fino a 88 ore.

A 84€ su Amazon, questo mouse vi offre prestazioni da torneo a un prezzo competitivo. È la scelta ideale per i gamer che cercano precisione assoluta e velocità senza compromessi. La collaborazione con i professionisti degli esport garantisce di avere tra le mani uno strumento progettato per vincere, perfetto per chi vuole portare il proprio gaming al livello successivo.

