Il colosso giapponese dei videogiochi si prepara a conquistare il cuore di Londra con un'iniziativa che promette di far battere più forte il cuore dei fan britannici. Nintendo aprirà infatti le porte di un negozio temporaneo nel centro commerciale Westfield di Shepherd's Bush, portando per la prima volta nel Regno Unito una selezione del merchandising ufficiale che finora era disponibile solo nei flagship store permanenti di Tokyo, Osaka, Kyoto, San Francisco e New York. L'operazione rappresenta un test importante per valutare l'interesse del mercato europeo verso i prodotti fisici del brand.

Dal 22 ottobre al 16 novembre, i londinesi potranno immergersi in un universo fatto di oggetti da collezione esclusivi, portachiavi, spille e ciondoli che celebrano le saghe più amate della casa di Kyoto. Il negozio temporaneo troverà posto al piano terra del centro commerciale, proprio di fronte al punto vendita Lego, in una posizione strategica che garantirà massima visibilità ai visitatori.

La strategia di Nintendo prevede due fasi distinte per gestire l'affluenza: i primi cinque giorni, dal 22 al 26 ottobre, saranno accessibili esclusivamente tramite biglietti prenotabili online, mentre dal 27 ottobre fino alla chiusura l'ingresso sarà libero per tutti. Questa modalità rispecchia l'approccio già adottato per i lanci di prodotti particolarmente attesi, permettendo di evitare code eccessive e garantire un'esperienza d'acquisto più piacevole.

L'assortimento promette di soddisfare tanto i nostalgici quanto i fan delle serie più recenti. Accanto agli immancabili Super Mario e Donkey Kong, che da decenni accompagnano generazioni di giocatori, troveranno spazio anche prodotti dedicati a The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon e il tenero Kirby. La selezione includerà capi d'abbigliamento, borse alla moda e oggetti per la casa, tutti caratterizzati dal design distintivo che ha reso riconoscibili i personaggi Nintendo in tutto il mondo.

L'azienda nipponica ha voluto precisare che si tratta dello stesso tipo di merchandising esclusivo disponibile nei negozi permanenti giapponesi, una rarità per il mercato europeo che finora aveva dovuto accontentarsi degli acquisti online o dei viaggi oltreoceano. Questa mossa potrebbe rappresentare il primo passo verso l'apertura di punti vendita stabili anche in Europa, seguendo il modello già consolidato con cinque store permanenti tra Giappone e Stati Uniti.

Per accedere durante la settimana di apertura esclusiva, sarà necessario registrarsi attraverso i canali social ufficiali di Nintendo UK, dove verranno forniti tutti i dettagli operativi. Un account Twitter dedicato, @NintendoPopUpUK, servirà da punto di riferimento per aggiornamenti e informazioni specifiche sull'evento.

Le regole di accesso sono piuttosto precise: per registrarsi è necessario aver compiuto 18 anni e possedere un Nintendo Account. Chi intende partecipare in gruppo dovrà assicurarsi che tutti i membri abbiano account collegati allo stesso "family group" aziendale, mentre i bambini sotto i sei anni potranno entrare gratuitamente se accompagnati da un adulto munito di biglietto valido.