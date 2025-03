Fan di Tolkien? Il set LEGO Barad-dûr è ora SCONTATO: costruisci Mordor con le tue mani

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, arriva un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della Terra di Mezzo: il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr è disponibile a soli 390,99€, con uno sconto del 15% rispetto al recente prezzo più basso di 459,99€. Se siete fan della celebre trilogia o appassionati di costruzioni complesse, questa è l'offerta che stavate aspettando.

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO è una replica dettagliatissima della minacciosa torre di Sauron, simbolo del potere oscuro nella saga de Il Signore degli Anelli. La fortezza è imponente, con una torre che svetta su tutta Mordor e un Occhio di Sauron luminoso che domina la scena. L'intera struttura è modulare e composta da quattro sezioni ricche di dettagli: troviamo una fucina di armi, una sala del trono e perfino una prigione, tutto realizzato con grande cura e fedeltà all'opera originale.

All'interno della confezione sono incluse oltre 10 minifigure iconiche, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam, Gollum e Gothmog, accompagnate da una serie di accessori cinematografici come l'Unico Anello, la luce di Eärendil, le armature e le mazze da guerra. Non manca nemmeno un cancello nero automatizzato che rende l'intera esperienza di costruzione ancora più coinvolgente.

Pensato per un pubblico adulto, questo set è l'idea regalo perfetta per tutti i fan del fantasy, uomini e donne che desiderano portare a casa un pezzo di storia cinematografica da costruire con le proprie mani. Le istruzioni sono disponibili sia in formato cartaceo che digitale tramite l'app LEGO Builder, per una guida dettagliata e interattiva. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon: il set LEGO Barad-dûr è ora disponibile a un prezzo eccezionale, ma solo per un periodo limitato.

