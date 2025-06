Se siete appassionati del mondo oscuro e affascinante di Elden Ring, non potete lasciarvi sfuggire l'incredibile offerta su Amazon per la Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5, disponibile a soli 164,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 199,99€. Un'occasione imperdibile per entrare nel nuovo capitolo di questo iconico universo con una delle edizioni più ricche e suggestive mai proposte.

Elden Ring Nightreign Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Nightreign Collector's Edition include il gioco base su disco, il nuovo DLC "Shadow of the Erdtree", una statua da collezione del Selvaggio alta 25 cm, una steelbook esclusiva, un artbook con copertina rigida da 40 pagine, otto carte da collezione dei Crepuscolari e la colonna sonora digitale, elementi che rendono questa edizione un vero oggetto da collezione per tutti i fan della serie e dei soulslike in generale.

Con l’espansione Shadow of the Erdtree, Elden Ring si arricchisce di contenuti inediti: un mondo di gioco che cambia a ogni sessione, minacce ambientali dinamiche e un boss notturno imponente da affrontare in una nuova dimensione narrativa e ludica. Potrete anche unire le forze con altri due giocatori in cooperativa per esplorare le tenebre, affrontare nemici letali e sfruttare le sinergie tra eroi unici, ognuno dotato di uno stile e abilità proprie.

La profondità strategica, la sfida costante e la qualità artistica sono gli elementi che confermano ancora una volta il valore dell’opera di FromSoftware. Se desiderate vivere l’esperienza definitiva di Elden Ring, questa Collector's Edition per PS5 è il modo migliore per farlo, arricchendo la vostra collezione con materiali esclusivi e un’espansione epica. Approfittate subito di questa promozione prima che il prezzo salga o che le scorte finiscano. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del titolo per maggiori informazioni.

Vedi offerta su Amazon