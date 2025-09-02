Non perdete l'occasione di preordinare EA Sports FC 26 per PS5 su Amazon a 79,90€! Questo incredibile gioco di calcio vi offrirà un'esperienza senza precedenti con oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, oltre 120 stadi autentici. Preordinando entro il 26 settembre, riceverete esclusivi bonus pre-ordine tra cui consumabili archetipo e icone carriera. Il gameplay rinnovato vi permetterà di scegliere tra modalità realistica e competitiva, mentre il cross-play vi consentirà di sfidare amici su diverse piattaforme. La prenotazione è al prezzo minimo garantito.

EA Sports FC 26 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 26 è l'acquisto ideale per gli appassionati di calcio che desiderano vivere l'esperienza sportiva più completa e realistica disponibile. Vi consigliamo questo titolo se siete giocatori che amano sia le modalità single player che multiplayer, grazie alle opzioni di gioco cross-platform che vi permetteranno di sfidare amici su diverse console. La presenza di oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e 120 stadi renderà ogni partita unica e coinvolgente.

Questo gioco soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità nel gameplay, offrendo sia un'impostazione realistica per chi preferisce un calcio autentico in modalità Carriera, sia un'esperienza competitiva ottimizzata per Football Ultimate Team. Il preordine vi garantirà inoltre contenuti esclusivi, rendendo l'investimento ancora più vantaggioso per chi vuole iniziare con un vantaggio competitivo.

EA Sports FC 26 per PS5 a 79,90€ rappresenta un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di calcio. Preordinandolo entro il 26 settembre riceverete bonus esclusivi per la vostra carriera calcistica. Con le nuove modalità di gameplay realistico e competitivo, il gioco si adatta perfettamente sia ai giocatori casual che a quelli più competitivi. Vi consigliamo questo acquisto per vivere l'esperienza calcistica più autentica e completa disponibile su console.

Vedi offerta su Amazon