EA SPORTS FC 25 a MENO DI 30€: scendi in campo con il 40% di SCONTO!

Se siete appassionati di calcio virtuale, questa offerta suAmazon rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. EA SPORTS FC 25 per Xbox Series X|S e Xbox One è disponibile a soli 29,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€. Un prezzo incredibilmente vantaggioso per accedere al nuovo capitolo della simulazione calcistica più popolare al mondo.

EA SPORTS FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 25 inaugura una nuova era del calcio videoludico, mantenendo intatta l'eredità di FIFA ma introducendo innovazioni significative sul piano del gameplay e dei contenuti. Con oltre 19.000 giocatori e giocatrici, più di 700 squadre e la licenza ufficiale dei principali campionati del mondo, il gioco garantisce un'esperienza realistica e coinvolgente. Ogni movimento, esultanza e stile di gioco è stato ricreato sulla base di dati reali, offrendo una fedeltà senza precedenti.

Una delle novità più interessanti di FC 25 è rappresentata dalla modalità Rush 5 vs 5, che consente di vivere il calcio in maniera più frenetica e spettacolare. Presente nelle modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio, questa funzionalità arricchisce ulteriormente l'offerta ludica del titolo. Non manca un'evoluzione tattica profonda, grazie a un sistema di IA migliorato e a un nuovo modello di movimenti di squadra, che restituiscono un controllo strategico più raffinato.

Per la prima volta, potrete anche vivere l'emozione della carriera femminile, prendendo il controllo di una giocatrice o di un'intera squadra nei cinque principali campionati femminili del mondo. Un'aggiunta importante, che sottolinea l'impegno del franchise nel rappresentare al meglio tutte le sfumature del calcio moderno.

A soli 29,99€, EA SPORTS FC 25 è un acquisto consigliatissimo per chi desidera rinnovare la propria collezione di giochi sportivi senza spendere una fortuna. Approfittate subito di questa offerta prima che torni al prezzo pieno. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa del prodotto per ulteriori informazioni.

