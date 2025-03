DualSense The Last Of Us: PRENOTA ORA l'edizione limitata da GameStop!

Sony celebra l’attesissima seconda stagione della serie TV The Last of Us con un’esclusiva edizione limitata del controller wireless DualSense per PlayStation 5. Un vero gioiello per i fan della saga, caratterizzato da un design elegante nero e bianco, con dettagli lucidi ispirati ai trofei del gioco e l’iconico logo delle Luci. Disponibile dal 10 aprile 2025, questo controller esclusivo è in vendita a 87,99€ e rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati del franchise.

DualSense The Last Of Us, chi dovrebbe acquistarlo?

Se volete assicurarvi il DualSense The Last of Us, sappiate che GameStop ha aperto i preordini in esclusiva. Gli iscritti al GS Pro Club hanno avuto un accesso anticipato alla prenotazione dal 14 marzo, con un 5% di sconto che riduce il prezzo a 83,59€. Da oggi, 17 marzo 2025, le prenotazioni sono ufficialmente aperte a tutti, ma le scorte sono limitate: se desiderate mettere le mani su questa edizione speciale, il consiglio è di affrettarvi!

Il nuovo DualSense in edizione limitata è molto più di un semplice controller: oltre all’estetica raffinata, mantiene tutte le caratteristiche avanzate che hanno reso celebre il DualSense per PS5. Tra queste spiccano il feedback aptico, i grilletti adattivi e una connettività all’avanguardia che garantisce un’esperienza di gioco immersiva e reattiva.

Le scorte di questa edizione speciale sono limitate, quindi non perdete tempo! Prenotate subito il vostro DualSense The Last of Us su GameStop e aggiungete un pezzo da collezione unico alla vostra esperienza di gioco su PlayStation 5!

