Il DJI Osmo Mobile 7 è disponibile su Amazon a 80,90€ invece di 99€, con uno sconto del 18%. Questo stabilizzatore ultra-leggero vi permetterà di creare video cinematografici straordinari con il vostro smartphone grazie alla stabilizzazione a 3 assi e al treppiede integrato. Con ActiveTrack 7.0 rimarrete sempre al centro dell'inquadratura, mentre le funzioni professionali dell'app Mimo vi aiuteranno a editare come dei veri esperti.

DJI Osmo Mobile 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Osmo Mobile 7 rappresenta la scelta ideale per content creator, influencer e appassionati di fotografia mobile che desiderano elevare la qualità dei propri contenuti. Questo stabilizzatore si rivolge a chi vuole ottenere riprese professionali utilizzando semplicemente il proprio smartphone. La stabilizzazione a 3 assi vi permetterà di creare video cinematografici senza le fastidiose oscillazioni, mentre l'ActiveTrack 7.0 vi seguirà automaticamente durante i movimenti.

Con un peso di soli 300 grammi, integra un treppiede pieghevole e garantisce fino a 10 ore di autonomia. Collega il tuo Osmo Mobile 7 all’app DJI Mimo e scopri funzioni intelligenti come ShotGuides ed editing a un tocco: potrai girare e montare video con la semplicità di un professionista, ottimizzando i tempi e dando nuova qualità ai tuoi contenuti creativi.

In offerta a 80,90€ invece di 99€, il DJI Osmo Mobile 7 rappresenta un investimento eccellente per chi vuole elevare la qualità dei propri video. La combinazione di stabilizzazione cinematografica, funzioni intelligenti di tracking e praticità d'uso lo rende ideale sia per content creator che per appassionati di fotografia mobile. Il risparmio del 18% e la versatilità del prodotto ne fanno un acquisto altamente consigliato.

