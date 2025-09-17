Avatar di Tyrael87 9
0
Bautista anni fa sarebbe stato perfetto per il Kratos "greco" :sisi:
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Bautista anni fa sarebbe stato perfetto per il Kratos "greco" :sisi:
Forse anche oggi.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.