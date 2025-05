La magia di Disney Lorcana si arricchisce con una nuova, affascinante espansione: il Regno di Jafar. Disponibile in preordine su MyComics, questa nuova uscita rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati del gioco di carte collezionabili Disney. Con una data di uscita ufficiale fissata al 6 giugno 2025, avete la possibilità di assicurarvi in anticipo le carte Disney Lorcana più attese. Entrare nel mondo incantato governato da Jafar significa arricchire la vostra collezione con nuovi protagonisti, meccaniche inedite e una narrativa ancora più avvincente.

Set Disney Lorcana: Regno di Jafar, perché prenotarli?

In questo nuovo capitolo, il malvagio stregone Jafar prende il controllo dell'Isola di Archazia, dando vita a un'espansione ricca di contenuti inediti. Le carte Disney Lorcana Regno di Jafar introducono nuove dinamiche di gioco che rivoluzionano l'approccio strategico. Due sono i mazzi principali che guideranno questa esperienza: uno dedicato a personaggi melodici come Tiana e Bruno Madrigal, con uno stile basato su supporto e controllo, e un altro incentrato su eroi valorosi come Mulan e Stitch, per chi ama l'aggressività in battaglia. Le nuove carte offrono un equilibrio perfetto tra creatività e potenza, rendendo ogni partita un'avventura unica.

Tra i prodotti più ambiti dell'espansione spicca senza dubbio l'Illumineer's Trove, una confezione pensata per i veri appassionati del gioco. Questo set esclusivo include numerosi contenuti pensati per arricchire l'esperienza di gioco, come le otto buste dell'espansione, accessori tematici e carte uniche. Le novità più attese comprendono titoli come "Beyond the Horizon" e "Into the Unknown", insieme a personaggi come "Bambi, Little Prince" e "Raya, Infiltration Expert". Si tratta di aggiunte in grado di ridefinire le strategie più consolidate e di offrire nuove possibilità di costruzione dei mazzi, sia per chi gioca in modo competitivo che per chi ama semplicemente collezionare.

Lorcana non è solo un gioco, ma un'opera visiva di rara bellezza. L'espansione il Regno di Jafar continua questa tradizione, proponendo illustrazioni curate nei minimi dettagli e carte da collezione che affascinano al primo sguardo. Il rilascio di questa edizione sarà limitato nel tempo, motivo per cui è fondamentale approfittare della prevendita su MyComics per garantirsi l'accesso a questi tesori ludici. Se amate l'universo Disney e desiderate espandere la vostra collezione con carte di pregio, questa è senza dubbio l'occasione giusta.

