Il mondo Pokémon sta attraversando una fase inedita che non si vedeva da oltre dieci anni: per la prima volta dopo una lunga tradizione di uscite regolari, come gli ultimi Pokémon Scarlatto e Violetto (qui trovate la nostra recensione), i fan si trovano davanti a un intervallo di quattro anni senza una nuova generazione principale.

Se in passato questo periodo dell'anno era sinonimo di annunci dedicati ai prossimi mostriciattoli in vista del lancio autunnale, il 2024 è invece avvolto da un silenzio quasi surreale. L’unica eccezione è arrivata a febbraio, con nuove informazioni su Pokémon Legends: Z-A, il prossimo titolo atteso su Nintendo Switch e, al momento, l’unico progetto certo all’orizzonte.

La situazione potrebbe cambiare domani, martedì 22 luglio, con la trasmissione di un nuovo Pokémon Presents programmato per le 15:00 ora italiana. Quello che rende particolare questo evento non è solo la sua durata estesa, ma anche le circostanze del suo annuncio.

Contrariamente alla prassi abituale che vede questi streaming pre-registrati comunicati pochi giorni prima della messa in onda, questa volta l'appuntamento era stato fissato già a maggio, creando un'attesa prolungata seguita però da mesi di silenzio totale.

Un dettaglio interessante è emerso grazie all'occhio attento di Joe Merrick, il gestore del celebre sito Serebii, che ha individuato un errore del canale YouTube ufficiale coreano di Pokémon. La svista ha rivelato che l'episodio avrà una durata di 24 minuti, considerevolmente più lungo rispetto ai format standard, alimentando le speculazioni su possibili annunci di rilievo.

Nonostante l'entusiasmo dei fan, le probabilità di vedere anticipazioni sulla decima generazione rimangono piuttosto basse. La storia del franchise suggerisce che eventuali rivelazioni per un nuovo capitolo principale destinato al 2026 non arriverebbero prima dell'autunno, considerando che i lanci avvengono tipicamente a ottobre. Iniziare una campagna promozionale con oltre un anno di anticipo rappresenterebbe una strategia inedita per The Pokémon Company.

Più realisticamente, la programmazione estesa potrebbe essere dedicata agli aggiornamenti dei numerosi titoli già disponibili sul mercato. Il portfolio attuale include Pokémon Unite (la nostra recensione è disponibile qui), il gioco di carte digitale TCG Pocket, l'applicazione per il sonno Pokémon Sleep e diversi altri progetti mobile che necessitano di contenuti freschi per mantenere viva l'attenzione del pubblico.

Tra le possibilità più concrete figura un approfondimento su Pokémon Legends: Z-A, che certamente riceverà spazio significativo durante la presentazione. Tuttavia, questo titolo, per quanto intrigante nelle premesse, non introdurrà nuove specie alla già ricca collezione di oltre 1000 Pokémon esistenti.

Altri candidati per ricevere attenzione includono aggiornamenti sulla seconda stagione dell'anime Pokémon Horizons e possibili sviluppi della serie Concierge, la produzione in stop-motion che ha conquistato consensi presso la critica.

Un elemento curioso riguarda la programmazione del canale giapponese, che un'ora prima dell'evento principale trasmetterà "DJ Pikachu Live", un'iniziativa dalla natura ancora misteriosa. Alcuni osservatori ipotizzano che possa trattarsi di una strategia promozionale per un nuovo gioco a tema musicale, anche se al momento rimane pura speculazione.

L'appuntamento sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale, e considerando la durata estesa, potrebbe riservare qualche sorpresa inattesa per una community che aspetta notizie concrete da troppo tempo.