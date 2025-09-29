La PS5 Digital Slim è su Amazon a soli 399€ invece di 499,99€, con uno sconto del 20%! Questa console all'avanguardia vi offre prestazioni eccezionali con CPU AMD Ryzen 8-core e GPU RDNA 2 con Ray Tracing. L'SSD ultra-veloce da 1 TB garantisce caricamenti istantanei, mentre il controller DualSense con feedback aptico rivoluziona la vostra esperienza di gioco. Perfetta per chi preferisce il formato digitale, questa versione più compatta e leggera supporta giochi fino a 4K di risoluzione.

Prodotto in caricamento

PS5 Digital Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Digital Slim è perfetta per i gamer moderni che preferiscono acquistare i giochi direttamente dal PlayStation Store e desiderano una console compatta senza rinunciare alle prestazioni. Questa edizione si rivolge a chi vuole eliminare l'ingombro fisico dei dischi e cerca una soluzione più minimalista per il proprio setup gaming. Ideale per famiglie con spazi limitati o per chi apprezza la comodità del download digitale immediato.

La PS5 Digital Slim è equipaggiata con CPU AMD Ryzen "Zen 2" a 8 core e GPU RDNA 2 con Ray Tracing, offrendo grafica 4K spettacolare. L'SSD ultra-veloce da 1 TB riduce drasticamente i tempi di caricamento, mentre il controller DualSense rivoluziona l'esperienza con feedback aptico e grilletti adattivi. Questa versione elimina il lettore ottico, risultando più compatta e leggera rispetto al modello standard.

A 399€ invece di 499,99€, la PS5 Digital Slim rappresenta un'offerta eccellente per chi predilige i giochi digitali. Vi consigliamo questo acquisto perché combina prestazioni di ultima generazione, design compatto e un notevole risparmio economico. Perfetta per chi cerca un'esperienza gaming all'avanguardia. Un investimento ideale per immergervi nel mondo PlayStation con la massima qualità audio-video.

Vedi offerta su Amazon