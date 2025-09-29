Avatar di LeoThePlayer 9
0
E' stato molto meglio accolto perche' non ha una pessima reputazione. La verita' e' che questo non e' stato diffamato per la presenza delle tipiche censure e porcate varie del defunto DEI. Molto bene e coplimenti ad f.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di AnDr3 9
0
E' stato molto meglio accolto perche' non ha una pessima reputazione. La verita' e' che questo non e' stato diffamato per la presenza delle tipiche censure e porcate varie del defunto DEI. Molto bene e coplimenti ad f.
Onestamente è un risultato meritato
Questo commento è stato nascosto automaticamente.