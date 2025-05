Death Stranding 2: PRENOTA ORA il controller in edizione limitata!

Se siete appassionati dell'universo creato da Hideo Kojima e attendete con entusiasmo l'uscita di Death Stranding 2: On the Beach, non potete lasciarvi sfuggire questa esclusiva novità. Il nuovo controller wireless DualSense - Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition è ora disponibile per il preordine su PlayStation Direct al prezzo di 84,99€. Questa edizione limitata sarà spedita a partire dal 26 giugno 2025, in concomitanza con il lancio ufficiale del gioco su PlayStation 5.

Controller Death Stranding 2, chi dovrebbe prenotarlo?

Questo controller DualSense in edizione limitata è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco unica e immersiva. Presenta un design esclusivo con base nera e dettagli in arancione brillante, ispirati all'emblema e al motto della Drawbridge, l'organizzazione chiave nel nuovo capitolo dell'avventura.

Dal punto di vista tecnico, il controller mantiene tutte le funzionalità avanzate del DualSense originale, tra cui feedback aptico, grilletti adattivi e supporto completo per le feature immersive del titolo. Abbinandolo a Death Stranding 2: On the Beach, potrete vivere un viaggio ancora più profondo e coinvolgente, con un'estetica perfettamente allineata alla narrazione del gioco.

Attualmente, il controller è disponibile esclusivamente su PlayStation Direct, rappresentando un'opportunità unica per anticipare il ritorno di Sam Porter Bridges e portare a casa un pezzo tangibile del nuovo capitolo firmato Kojima Productions. Le scorte sono limitate e la domanda si preannuncia alta, quindi vi consigliamo di effettuare il preordine il prima possibile per non perdere l'opportunità.

