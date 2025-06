Su Amazon trovate Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per PS5, crollato di prezzo al minimo storico di 25,34€. Questa Day One Edition vi offre oltre 130 veicoli, 5 nuove location mozzafiato e mosse spettacolari per dominare le piste. Include il gioco base più 4 veicoli esclusivi: Mod Rod, Fusionbusta, Sand Burner e F1 Racer. Preparatevi a sfrecciare tra scenari incredibili e a scoprire nuove scorciatoie segrete!

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per PS5 è perfetto per gli appassionati di racing arcade e i fan del celebre marchio di macchinine. Se amate l'adrenalina delle corse veloci, la personalizzazione creativa e la nostalgia dei giocattoli della vostra infanzia, questo gioco vi conquisterà completamente. È ideale anche per le famiglie che cercano un'esperienza di gioco condivisibile, grazie alle modalità multiplayer che garantiscono ore di divertimento sia online che offline.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged vi offre un'esperienza di corse arcade completa con oltre 130 veicoli diversi, inclusi Hot Wheels Originals, Monster Trucks e motociclette. Il gioco presenta 5 nuove ambientazioni dettagliate e un sistema di guida migliorato che tiene conto dei diversi terreni come erba e sabbia. Sono disponibili nuove mosse come salto doppio e swing laterale, mentre gli editor di tracciati e livree permettono di creare contenuti personalizzati.

Con Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged al minimo storico di soli 25,34€, vi porterete a casa un racing game ricco di contenuti e novità. La Day One Edition include 4 veicoli bonus esclusivi che arricchiscono ulteriormente l'esperienza. Tra la nuova modalità campagna narrativa, le meccaniche di guida perfezionate e gli strumenti creativi avanzati, questo titolo è sicuramente da comprare.

