CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB, chi dovrebbe acquistarlo?

CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB è un dissipatore a liquido All-in-One da 360 mm progettato per offrire prestazioni elevate con un funzionamento estremamente silenzioso. Il sistema integra una pompa efficiente a bassa rumorosità (appena 20 dBA), capace di garantire un flusso costante del liquido refrigerante, ideale per CPU ad alte prestazioni o overclockate.

La piastra di raffreddamento convessa, dotata di pasta termoconduttiva preapplicata, assicura un contatto ottimale con l’IHS del processore, riducendo i tempi di installazione e migliorando la dissipazione termica.

Il radiatore da 360 mm è accompagnato da tre ventole RS120 ARGB che combinano pressione statica elevata e flusso d’aria generoso, mantenendo basse le temperature anche sotto carico. Inoltre, grazie alla tecnologia AirGuide e ai cuscinetti magnetici a cupola, il funzionamento resta stabile e silenzioso nel tempo.

La gestione dell’illuminazione è semplificata: le ventole ARGB possono essere collegate in serie e controllate direttamente dalla scheda madre, senza bisogno di controller aggiuntivi, per un cablaggio ordinato e un’estetica pulita. Il sistema è compatibile con socket Intel LGA 1851/1700 e AMD AM5/AM4, rendendolo perfetto per la maggior parte delle configurazioni moderne.

ORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB rappresenta una soluzione ideale per chi vuole realizzare un PC da gaming o una workstation performante, mantenendo temperature stabili e un design curato. Il sistema unisce la qualità costruttiva tipica di CORSAIR a un’installazione semplice e intuitiva, anche per utenti meno esperti.

CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB rappresenta una soluzione ideale per chi vuole realizzare un PC da gaming o una workstation performante, mantenendo temperature stabili e un design curato. Il sistema unisce la qualità costruttiva tipica di CORSAIR a un'installazione semplice e intuitiva, anche per utenti meno esperti.

