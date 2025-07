Anche se l’estate è appena cominciata, è il momento giusto per iniziare a prepararsi al nuovo anno scolastico. Su Mondadori Store potete già trovare online la lista aggiornata dei libri scolastici 2025/2026, facilmente consultabile attraverso una pagina dedicata. In pochi minuti, comodamente da casa, potrete scoprire i testi adottati dal vostro istituto e procedere all’acquisto in modo semplice e veloce. In questo modo eviterete la fretta dell’ultimo minuto e sarete pronti ad affrontare il rientro in aula con maggiore tranquillità.

Vedi offerte su Mondadori

Libri scolastici 2025/2026: perché acquistarli in anticipo?

Navigare nel portale è davvero intuitivo: selezionate la scuola, indicate la classe e visualizzerete l’elenco completo dei libri di testo in adozione. Dopo aver individuato quelli necessari, potrete completarli direttamente online in maniera rapida e sicura. Se uno dei titoli non dovesse essere immediatamente disponibile, non preoccupatevi: il sistema viene aggiornato frequentemente e i volumi mancanti tornano acquistabili in breve tempo, garantendo un’ampia copertura di tutto il materiale richiesto per lo studio.

Un altro punto di forza di Mondadori Store è la possibilità di sfruttare i principali bonus statali per l’acquisto dei testi scolastici. Sono accettate la Carta Cultura Giovani, la Carta del Merito e la Carta del Docente, strumenti fondamentali per abbattere i costi dell’istruzione. È importante ricordare che questi voucher possono essere usati solo dal titolare, ma restano comunque un aiuto concreto per alleggerire la spesa. Il sito fornisce tutte le informazioni utili per utilizzare correttamente questi buoni in fase di pagamento.

Se volete affrontare l’inizio della scuola con ordine e serenità, affidarsi a Mondadori Store è la scelta migliore. Pianificare per tempo significa risparmiare fatica, evitare contrattempi e arrivare preparati al primo giorno. Sulla pagina dedicata al back to school 2025/2026, trovate non solo i testi ma anche accessori utili per affrontare l’anno con il piede giusto, con la garanzia di un servizio affidabile, comodo e studiato per rispondere a ogni esigenza scolastica.

Vedi offerte su Mondadori