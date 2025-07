A 20 anni dalla scomparsa dell'indimenticato WWE Hall of Famer Eddie Guerrero, la nuova promotion EWE (European Wrestling Empire) ha tenuto uno show a Bovolone con la presenza di numerose stelle internazionali, tra cui Chavo Guerrero.

Un'occasione unica per tributare uno dei più grandi campioni di sempre e al tempo stesso trascorrere una piacevole serata di wrestling.

La nostra intervista esclusiva a Chavo Guerrero

Chavo, bentornato in Italia! L'ultima volta che ti ho visto dal vivo risale al 2004, se non erro, ed eri il Cruiserweight Champion della WWE...ne è passato di tempo. Cosa si prova a tornare nel nostro Paese?

Adoro l'Italia ed è sempre un piacere tornarci. I fan sono davvero carichi di energia, mi ricordo di quando ero l'heel della situazione e l'intero palazzetto mi fischiava....ed era esattamente quello che volevo (ride). Adoro tutto dell'Italia, la gente, il cibo, il vino, senza dubbio uno dei miei Paesi preferiti da visitare.

Sono passati 20 anni dalla prematura scomparsa di Eddie Guerrero, senza dubbio il wrestler/personaggio più amato dai fan WWE in Italia. Che ricordi hai di lui?

Ho tanti ricordi di Eddie, impossibile dimenticarlo. Tecnicamente è mio zio, ma ha soltanto 3 anni in più di me e siamo cresciuti assieme a tal punto da considerarlo un vero e proprio fratello. Di lui ricordo le grandi risate e i bei momenti trascorsi dentro e all'infuori del ring.

Ti abbiamo visto di recente tra il pubblico a Worlds Collide, l'evento crossover tra WWE e AAA. Sensazioni al riguardo?

Penso che questa collaborazione sarà ottimale, a lungo termine, non soltanto per il mondo del wrestling, ma anche per la lucha libre messicana. In un certo senso mi ricorda quello che abbiamo fatto anni fa con Lucha Underground, ma in questo caso c'è l'appoggio della WWE quindi il tutto sarà su scala globale. E non vedo l'ora di tornare a lavorare per loro.

Parlando invece di cinema, sei stato una parte fondamentale del film The Iron Claw (uscito in Italia con il titolo The Warrior), occupandoti degli stunt e delle scene di wrestling. Puoi raccontarci di più?

Mi sono divertito molto perchè ho potuto lavorare con stelle del calibro di Jeremy Allen White e Zac Efron, per citarne alcuni, che non si sono mai tirati indietro. Volevano imparare i retroscena del wrestling, erano proprio loro a compiere le mosse sul ring sotto la mia supervisione e hanno dimostrato grande rispetto e passione per la disciplina. Penso il risultato finale sia stato davvero ottimale.

Dato il successo del film al box office, almeno negli States, pensi sia possibile un film sulla famiglia Guerrero?

Ci sono state delle discussioni al riguardo e spero che qualcosa possa materializzarsi. Da parte nostra c'è molto interesse nel fare un film sulla nostra famiglia, ho sentito che Pedro Pascal sarebbe disposto a interpretare Eddie...vedremo! Nel frattempo Viva La Raza per sempre.

Nel main event dello show Chavo Guerrero ha sconfitto per squalifica Alberto El Patron e ha poi messo al tappeto il manager Ricardo Rodriguez con la combo 3 Amigos - Frog Splash in ricordo di Eddie.

Ringraziamo lo staff e l'organizzazione della EWE per averci concesso di svolgere quest'intervista.

Immagine di copertina via EWE