Se siete appassionati di audiolibri o semplicemente curiosi di esplorare un nuovo modo di leggere, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile promozione per avere Audible gratis per 3 mesi, un'opportunità esclusiva riservata agli utenti Amazon Prime. Grazie a questa offerta, avrete accesso gratuito e illimitato a una delle librerie audio più vaste e variegate disponibili in Italia, con contenuti che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dai grandi classici della letteratura ai bestseller più recenti. Che siate amanti del fantasy, della crescita personale o della cronaca nera, su Audible troverete sempre qualcosa in grado di coinvolgervi e intrattenervi.

Audible, perché abbonarsi?

Audible, la celebre piattaforma di Amazon dedicata all'ascolto di audiolibri, podcast e contenuti audio originali, offre l'accesso illimitato a un vastissimo catalogo composto da migliaia di titoli italiani e internazionali. Dai romanzi ai saggi, dai thriller ai podcast motivazionali, è il servizio ideale per chi desidera godersi le proprie storie preferite in qualsiasi momento, anche durante gli spostamenti o mentre si svolgono altre attività.

Fino al 31 luglio 2025, potete attivare il vostro abbonamento Audible gratuito per 3 mesi, a patto che siate clienti Prime e non abbiate mai usufruito del periodo di prova gratuita nei 12 mesi precedenti. Dopo i primi tre mesi, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ al mese, ma potrete cancellarlo in qualsiasi momento senza alcun vincolo.

L'offerta è valida solo per i nuovi utenti Audible.it o per chi non ha avuto un abbonamento attivo negli ultimi 12 mesi, ed è disponibile esclusivamente per i clienti Prime residenti in Italia. Si tratta di un'iniziativa non cumulabile con altre promozioni, limitata a un solo account e utilizzabile una sola volta per ciascun cliente.

Attivare la promozione è semplicissimo: basta accedere al proprio account Amazon Prime, visitare il sito Audible.it e seguire le istruzioni per iniziare subito ad ascoltare i vostri contenuti preferiti.

Se desiderate scoprire una nuova esperienza di intrattenimento e immergervi nel mondo degli audiolibri, questa è senza dubbio l'occasione perfetta. Approfittate ora della promozione Audible e lasciatevi conquistare dal piacere dell'ascolto.

