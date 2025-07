Un'impostazione di Nintendo Switch 2 che all'apparenza potrebbe essere utile per tenere sempre la console aggiornata rischia invece di creare più problemi del dovuto, causando potenziali problemi di surriscaldamento.

Tra le impostazioni che è possibile attivare sulla nuova console di casa Nintendo esiste infatti la possibilità di tenere costantemente attiva la connessione LAN anche in modalità riposo: questo servirà a scaricare istantaneamente gli aggiornamenti della console e dei software installati, ma la piattaforma ci avvisa su come questo provochi maggiori consumi di energia.

Tuttavia, come segnalato da Game Rant, la console non solo consuma effettivamente più energia, ma arriva a raggiungere temperature decisamente elevate che annullano i benefici della modalità riposo, arrivando a oltre 36 gradi Celsius.

Alcuni utenti hanno scoperto che il "colpevole" è proprio questa funzionalità nascosta, che di fatto costringe Switch 2 a cercare costantemente su Internet possibili aggiornamenti, arrivando a consumare molto più del necessario.

Il confronto con il modello precedente rivela un'evoluzione non del tutto riuscita: Switch OLED non raggiungeva temperature così elevate durante la modalità riposo, anche tenendola costantemente collegata online.

Evidentemente, dato che Switch 2 (la trovate su Amazon) utilizza hardware molto più performanti rispetto alle precedenti console, consuma molta più energia anche per attività semplici come la ricerca di aggiornamenti: di conseguenza, non posso fare altro che consigliarvi di disattivare questa opzione il prima possibile.

Fortunatamente, questa modalità di connessione risulta disabilitata per impostazione predefinita, ma nel caso vogliate verificare voi stessi non dovete fare altro che dirigervi alle impostazioni "Modalità Riposo", controllando il check sull'impostazione "Mantieni connessione via cavo in modalità riposo".

Switch 2 continuerà a verificare la disponibilità di aggiornamenti, anche se naturalmente il loro download non sarà immediato: un compromesso più che sufficiente per la maggior parte dei giocatori, soprattutto se questo significa preservare l'integrità delle console.

Resta ovviamente in piedi l'ipotesi che possa trattarsi di un semplice bug, anche se il fatto che Nintendo abbia avvisato su elevati consumi di energia mi fa sospettare che la casa di Kyoto fosse ben consapevole della problematica. In ogni caso, vi terremo aggiornati nel caso arrivino commenti al riguardo.