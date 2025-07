Hideo Kojima e tutto il suo team sono riusciti a sviluppare uno dei videogiochi in grado di catturare i giocatori anche dopo il raggiungimento del finale di gioco: Death Stranding 2 On the Beach ha superato anche le più rosee aspettative, dal punto di vista dell'engagement degli utenti.

La connessione emotiva che i giocatori sviluppano con il mondo virtuale australiano di Hideo Kojima si manifesta attraverso numeri che parlano di una community ancora profondamente immersa nell'esperienza ludica e condivisi dallo stesso director in un post condiviso sui social (via TwistedVoxel)

Secondo quanto svelato dal director, oltre il 79% di coloro che hanno completato la campagna principale ha continuato a esplorare i contenuti di gioco, decidendo dunque di non abbandonare l'ultima avventura di Sam Bridges.

Le informazioni sono state elaborate circa un mese dopo il lancio di Death Stranding 2, avvenuto lo scorso 26 giugno 2025 (lo trovate scontato su Amazon), confermando che gli utenti sono rimasti così colpiti da non voler smettere di gicoarci.

I dati comportamentali condivisi da Kojima Productions rivelano anche che canguri, emù e vombati guidano la classifica degli animali più salvati, riflettendo l'autenticità dell'ecosistema ricreato digitalmente, mentre le costruzioni più frequentemente realizzate dai giocatori includono zip-line, generatori e rifugi Timefall, elementi essenziali per la sopravvivenza e l'esplorazione.

La scelta di queste strutture evidenzia l'approccio strategico della community, orientata verso soluzioni pratiche che facilitino la navigazione nel mondo post-apocalittico.

Per quanto riguarda gli strumenti di gioco, scale, PCC (Dispositivi di Costruzione Portatili) e spray per riparazione container rappresentano gli oggetti più utilizzati, mentre per i trasporti i giocatori hanno preferito il pickup off-roader e il tri-cruiser, anche se molti continuano a prediligere gli spostamenti a piedi, mantenendo l'essenza contemplativa dell'esperienza originale.

Hideo Kojima ha voluto ringraziare i giocatori condividendo anche un messaggio di incoraggiamento, che vogliamo lasciarvi qui di seguito:

«Nei momenti difficili, c'è qualcuno là fuori che rischierebbe la vita per proteggerti — Anche se non te ne accorgi, qualcuno è connesso a te, veglia su di te».

Parole che descrivono perfettamente l'essenza dell'opera e che ci ricordano che non siamo mai davvero soli, anche se nei momenti più impegnativi della nostra vita potremmo pensare che sia così.

È evidente che Hideo Kojima tiene particolarmente a questo messaggio: non è infatti la prima volta che ha invitato i fan di Death Stranding 2 a restare uniti, lottando anche contro la guerra e il cambiamento climatico.