Questo monitor gaming per eSports da 25" pollici offre una risoluzione FHD e una frequenza di aggiornamento ultra-speed di 380 Hz. Il tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia ASUS Fast IPS vi garantiranno immagini nitide e frame rate elevati. Inoltre, la tecnologia ELMB SYNC elimina il tearing, per una visione di gioco sempre nitida.

ASUS ROG Strix XG259QNS, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix XG259QNS è un componente di qualità consigliato a tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza di gioco senza precedenti. Grazie alle sue notevoli prestazioni video, questo monitor risponde alle esigenze di professionisti degli eSport e giocatori appassionati. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida, evitando interruzioni e strappi dell'immagine, grazie alla tecnologia FreeSync Premium. La risoluzione FHD di 1920x1080 fornisce una definizione di immagine superiore, ricca in dettagli, rendendo ogni sessione di gioco più vivida e coinvolgente.

Inoltre, l'ASUS ROG Strix XG259QNS presenta caratteristiche uniche che faranno la differenza durante il gioco. La tecnologia ASUS Fast IPS assicura un tempo di risposta minimo di 0,3 ms, che permette di visualizzare immagini nitide in condizioni di frame rate elevati. Inoltre, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) lavora in combinazione con l'alta frequenza di aggiornamento per eliminare le immagini fantasma e il tearing. Infine, il DisplayWidget Center fornisce un accesso agevolato alle impostazioni del monitor, permettendo una personalizzazione agevole del proprio spazio di gioco. Con queste specifiche innovative, l'ASUS ROG Strix XG259QNS è senza dubbio una scelta vincente per chi è in cerca di un'esperienza di gioco professionale.

L'ASUS ROG Strix XG259QNS è un monitor da gioco di qualità da 24,5 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Progettato per i giocatori professionisti di eSports, offre una frequenza di aggiornamento incredibilmente veloce di 380Hz (OC). Per le immagini di gioco nitide e ad alto ritmo di frame, non c'è nulla di meglio della sua tecnologia ASUS Fast IPS che offre un tempo di risposta di 0,3ms. In più, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) lavora per eliminare le immagini fantasma e il tearing, assicurando una visione di gioco chiara e fluida. Il DisplayWidget Center incorporato offre un facile accesso all'OSD e ti permette di regolare le impostazioni del monitor con facilità. Infine, con la tecnologia FreeSync Premium, potrai godere di un'esperienza di gioco continua e senza intoppi.

Insomma, l'ASUS ROG Strix XG259QNS offre un'esperienza di gaming impeccabile, con un'alta qualità di immagine e una velocità di aggiornamento straordinaria. Le sue numerose funzionalità tecniche, come il tempo di risposta rapido e la tecnologia ELMB SYNC, vi garantiscono un gameplay senza interruzioni e visivamente stupefacente. L'offerta attuale, rispetto al prezzo originale, rende questo monitor un affare imperdibile per qualsiasi serio gamer. Consigliamo vivamente l'acquisto.

