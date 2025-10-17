In un periodo in cui a volte la maggior parte dei produttori aumenta i prezzi dei propri prodotti, il KTC H24F8 da 24" rappresenta una piacevole eccezione. Aliexpress approfitta degli ultimi giorni della sua promozione Brand Day per proporre questo modello a un prezzo sorprendentemente competitivo: meno di 80€. Un’occasione rara per chi desidera un monitor performante al miglior prezzo.

KTC H24F8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il KTC H24F8 monta un pannello FAST IPS ad alta velocità che garantisce testi nitidissimi, contrasti precisi e dettagli definiti. Con una frequenza di aggiornamento di 190 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ogni movimento appare fluido e uniforme, sia nelle sessioni di gioco più frenetiche che nelle scene cinematografiche ricche di azione. Grazie a queste caratteristiche, il monitor offre un’esperienza visiva davvero coinvolgente, superiore a molti concorrenti della stessa fascia di prezzo.

La risoluzione Full HD (1920x1080) e una densità di pixel di 93 PPI assicurano una nitidezza eccellente, eliminando sfocature e aliasing dei bordi del testo. La tecnologia di riduzione della luce blu e il flicker-free DC proteggono gli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo, rendendo il monitor ideale non solo per il gaming, ma anche per film, editing e progettazione. Il supporto HDR10 e la riproduzione realistica dei colori, con 16,7 milioni di tonalità e una copertura DCI-P3 del 94%, rendono ogni immagine vivida e naturale.

Grazie ad Adaptive Sync e Dynamic Action Sync, il KTC H24F8 sincronizza perfettamente i fotogrammi con la scheda grafica, riducendo lag e scatti. Le funzionalità Forefront Game Assist, come il mirino integrato, il contatore FPS e lo stabilizzatore nero, migliorano la precisione e la visibilità durante il gioco. Ogni sessione diventa più strategica e immersiva, permettendo di reagire rapidamente e di godersi ogni dettaglio.