I migliori controller per Flight Simulator - Ottobre 2024

Come scegliere il miglior controller per Flight Simulator?

Nell'ormai lontano 2020 vi abbiamo parlato, nella nostra recensione, di come Microsoft Flight Simulator fosse un simulatore di volo profondo e stratificato, realizzato su una base tecnologica all'avanguardia e contenutisticamente solida.

Il prossimo capitolo è previsto per il 19 novembre 2024 ed è già disponibile per il preorder. Che siate già felici possessori dell'edizione attuale o che stiate attendendo con impazienza Microsoft Flight Simulator 2024, entrambi i titoli possono essere vissuti al meglio solo con gli accessori giusti, che vi permetteranno di sorvolare i meravigliosi cieli virtuali con il massimo controllo.

Per permettervi di sfruttare al massimo il lavoro realizzato da Microsoft e Asobo, abbiamo selezionato per voi i migliori controller per Flight Simulator attualmente sul mercato. In questa lista, troverete modelli appartenenti a diverse fasce di prezzo e in grado di offrire funzionalità differenti, in modo che possiate trovare la soluzione più adatta a voi.

In fase di acquisto, è importante tenere a mente fattori come il tipo di configurazione, lo spazio a disposizione e la compatibilità con il proprio sistema di gioco.

Non preoccupatevi: in fondo alla selezione dei prodotti troverete una serie di utili consigli che vi aiuteranno a compiere un acquisto mirato in base alle vostre esigenze.

Prodotti

Thrustmaster Hotas Warthog Il migliore Sistema di controllo avanzato per PC, composto da un joystick e una manetta completamente in metallo, con pulsanti e leve personalizzabili. Sistema a doppia manetta, Pannello di controllo ricco di funzioni, Rotella per regolare la resistenza della manetta, 5 LED programmabili Il prezzo potrebbe non essere accessibile a tutti € 470.9 su Amazon Il Thrustmaster Hotas Warthog è un joystick USB progettato per PC, risultato di una collaborazione approfondita tra i team di sviluppo di Thrustmaster e la community di appassionati di simulatori. Questo joystick, che include una doppia manetta, è una replica del sistema del noto aereo d'attacco A-10C della U.S. Air Force, ed è stato sviluppato per soddisfare le esigenze degli utenti esperti.



Con un peso superiore ai 6,5 kg e componenti in metallo, offre una costruzione solida e una serie di 55 pulsanti completamente programmabili che lo rendono unico nel suo genere. La tecnologia H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate) assicura una precisione di 16 bit, mentre l'azione dei pulsanti richiede una forza simile a quella di un vero aeroplano.



Il sistema a doppia manetta, per un controllo indipendente di due motori, offre ulteriore precisione grazie alla sua risoluzione a 14 bit. Il pannello di controllo presenta una varietà di funzioni, tra cui una rotella per regolare la resistenza della manetta e 5 LED programmabili, utili durante i voli notturni.



Il Thrustmaster Hotas Warthog è parte di un ecosistema di volo completo, compatibile con altri prodotti Thrustmaster, come il timone a pedali TFRP e i pannelli MFD, e supportato dal software T.A.R.G.E.T, che facilita la programmazione e l'interazione tra i vari controller. Questo joystick rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza di volo realistica e altamente personalizzabile. Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition Design ambidestro Sistema di controllo progettato per i simulatori di volo, che include un joystick ergonomico e una manetta a doppia leva. Design ambidestro, 14 pulsanti tact switch rimappabili, 31 pulsanti d'azione replica Airbus € 268.92 su Amazon Il Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition, con licenza ufficiale per Xbox Series X|S e PC, offre un design ambidestro con una funzione "aereo di linea" integrata e repliche ergonomiche del sidestick e del quadrante manetta Airbus, simili a quelli dell'A320. Questo joystick è dotato di quattro moduli intercambiabili per il pulsante della testa, oltre a quattordici pulsanti tact switch rimappabili con configurazione Xbox, inclusi i comandi Guida Xbox e Condividi.



Il quadrante, iconico per il suo design, comprende controlli per trim, carrello di atterraggio, autofreno, trim del timone e freno di stazionamento, che assicurano un'esperienza di volo immersiva. Con 31 pulsanti d'azione replica Airbus che offrono sensazioni realistiche e quattro assi sul quadrante, gli utenti hanno a disposizione una moltitudine di possibilità in volo. Infine, la tecnologia a sensore magnetico privo di contatti, che non utilizza potenziometri, garantisce una durata illimitata e una precisione ottimale. Logitech G Saitek X52 Il più personalizzabile Joystick di alta precisione per simulazioni di volo su PC, con un design ergonomico, una manetta di controllo separata e un display LED. Altamente personalizzabile, Economico, Schermo LCD multifunzione € 190.5 su Amazon Logitech G Saitek X52 Pro è un controller di simulazione professionale con joystick e acceleratore, progettato per garantire un'esperienza di volo eccezionale su PC. Dotato di sensori magnetici senza contatto sugli assi X e Y, offre una durata prolungata e un controllo estremamente preciso, grazie al meccanismo di posizionamento a molla doppia che consente un movimento fluido e progressivo.



Lo schermo LCD multifunzione facilita la navigazione in Flight Simulator X, consentendo un controllo diretto delle funzionalità del pannello radio simulatore. La rotazione 3D con blocco del timone è essenziale per le simulazioni, e consente di evitare attivazioni accidentali se si dispone già di una pedaliera.



L'impugnatura ergonomica a cinque posizioni assicura un comfort ottimale, che consente di posizionare ogni dito sul pulsante da attivare. Inoltre, il sistema offre 282 comandi programmabili in tre modalità, garantendo che tutti i controlli siano a portata di mano durante il gioco. Thrustmaster T16000M FCS Hotas Il più preciso Sistema di controllo per simulazioni di volo su PC, con tecnologia HallEffect, manetta separata ergonomica e pulsanti personalizzabili. Incredibilmente preciso, Mappature personalizzate € 123.99 su Amazon Il Thrustmaster T16000M FCS Hotas è un sistema di controllo per il volo composto dal joystick T.16000M FCS (Flight Control System) e dalla manetta TWCS (Thrustmaster Weapon Control System), entrambi compatibili con PC tramite USB su Windows 11, 10, 8 e 7.



Questo sistema offre un livello di precisione superiore rispetto alle soluzioni attuali, con prestazioni costanti nel tempo grazie alla tecnologia H.E.A.R.T, brevettata negli Stati Uniti (US08471815). La manetta incorpora la tecnologia S.M.A.R.T (Sliding Motion Advanced Rail Tracks), che consente un movimento di scorrimento fluido e una precisione eccezionale grazie al suo esclusivo sistema di scorrimento su binari.



Il joystick è dotato di 16 pulsanti d'azione con identificazione fisica e di un hat switch Point of View a 8 direzioni, mentre la manetta offre 5 assi (+3) e 14 pulsanti d'azione, anch'essa con un hat switch Point of View a 8 direzioni. Inoltre, il software T.A.R.G.E.T consente di caricare e creare mappature personalizzate per ogni gioco. Logitech G Extreme 3D Pro Il più economico Joystick per simulazioni di volo su PC, con design ergonomico, leva di comando 3D con rotazione a 360 gradi e 12 pulsanti programmabili. 12 pulsanti programmabili, Grilletto a tiro rapido, Impugnatura ergonomica e stabile € 52.49 su Amazon Il Logitech G Extreme 3D Pro è progettato per offrire un controllo preciso con un timone a rotazione, che consente ai piloti di manovrare in modo naturale e con una sola mano grazie all'ingombro ridotto.



Dispone di 12 pulsanti programmabili, ognuno dei quali può essere configurato per eseguire comandi singoli o macro complesse con la pressione di più tasti, oltre a funzioni del mouse e altro. Il comando Hat Switch a 8 direzioni permette di passare facilmente tra i punti di vista, le armi e altro ancora, reagendo con precisione agli input dei simulatori di volo.



Il grilletto a tiro rapido offre una risposta immediata, che consente di bloccare e rilasciare a seconda delle esigenze e di reagire a ogni minimo movimento del dito senza perdere un colpo. L'impugnatura è progettata per garantire il massimo comfort, anche dopo ore di utilizzo, con curve sagomate che si adattano perfettamente alla mano.



Infine, la base zavorrata del joystick assicura stabilità e robustezza, mantenendosi ferma anche durante le manovre più intense, evitando così che una scarsa stabilità influisca sulle performance di gioco.

Prima di acquistare il miglior controller per Flight Simulator, è importante sapere cosa cercare. Eccovi allora alcuni semplici consigli che ti aiuteranno a indirizzarti vesto il controller più adatto a te.

Cosa serve per giocare a Microsoft Flight Simulator?

Quando iniziate a giocare a Flight Simulator è importante chiedervi se avete tutto il necessario per farlo. Oltre a un PC potente o una console Microsoft come Xbox One o Xbox Series, è fondamentale avere un sistema di controllo adeguato, come uno dei controller che vi consigliamo in questo articolo. Se non possedete un joystick o non siete pronti a comprarne uno, nessun problema: potete comunque giocare a Flight Simulator con un tradizionale controller Xbox, incluso nella confezione della vostra console o acquistabile separatamente.

Che setup vi serve?

I controller per Flight Simulator non sono tutti uguali, e ci sono diversi fattori da tenere a mente prima di scegliere il prodotto giusto. Esistono infatti differenti setup di joystick, ciascuno con caratteristiche specifiche che li rendono più o meno adatti alle vostre esigenze. Prima di procedere all'acquisto, è importante capire a quale categoria appartiene il controller e quali sono le differenze tra le configurazioni. Ecco i principali setup attuali per giochi come Microsoft Flight Simulator:

HOSAK (Hands on Stick and Keyboard): si utilizza un joystick con una mano e la tastiera con l’altra . È una configurazione entry level, adatta a chi cerca una soluzione economica e non troppo immersiva, o ha poco spazio a disposizione.

(Hands on Stick and Keyboard): si utilizza un . È una configurazione entry level, adatta a chi cerca una soluzione economica e non troppo immersiva, o ha poco spazio a disposizione. HOSAM (Hands on Stick and Mouse): simile al precedente, ma al posto della tastiera si utilizza un mouse. Questo setup è leggermente meno ingombrante e rimane economico.

(Hands on Stick and Mouse): simile al precedente, ma al posto della tastiera si utilizza un mouse. Questo setup è leggermente meno ingombrante e rimane economico. HOSAS (Hands on Stick and Stick): qui si usano due stick , uno per mano, per massimizzare il realismo. Servono due joystick, e anche se è più costoso, l'esperienza è sicuramente più immersiva.

(Hands on Stick and Stick): qui si usano , uno per mano, per massimizzare il realismo. Servono due joystick, e anche se è più costoso, l'esperienza è sicuramente più immersiva. HOTAS (Hands on Throttle and Stick): include un joystick e una manetta, che possono essere separati o uniti in un unico dispositivo. È la configurazione preferita dagli appassionati per il realismo che offre. Se avete spazio e siete disposti a spendere di più, un setup HOTAS vi garantirà un'esperienza di volo eccezionale.

Sono compatibili con la mia console?

Prima di acquistare un joystick, è essenziale assicurarsi che sia compatibile con la propria piattaforma di gioco. Non tutti i joystick per Microsoft Flight Simulator funzionano sia su PC che su Xbox, quindi è importante verificare le informazioni sul prodotto.

Nella nostra guida troverete le informazioni relative ai prodotti consigliati, oppure potete controllare la scatola o il sito del produttore per avere conferma della compatibilità.

Quanto spazio serve per installarlo?

Anche se potrebbe sembrare ovvio, è importante sottolineare che molti dei migliori controller per Microsoft Flight Simulator richiedono un discreto spazio.

Un setup con un singolo joystick, come HOSAK o HOSAM, occupa meno spazio rispetto a configurazioni più complesse come HOSAS o HOTAS, che richiedono più componenti. Prima di acquistare, controllate le dimensioni del joystick che avete scelto e verificate che siano compatibili con la vostra postazione di gioco.

Quanto costa un joystick per Microsoft Flight Simulator?

Il prezzo di un joystick per Microsoft Flight Simulator varia in base alle vostre esigenze. Se vi accontentate di un controller Xbox o di mouse e tastiera, potete spendere poco, soprattutto se li avete già a disposizione.

Un controller specifico per il simulatore, invece, può costare da poche decine di euro a diverse centinaia. I modelli per setup HOSAK o HOSAM partono da 40-50 euro e arrivano a circa 100, mentre per una configurazione HOTAS con joystick e manetta, il costo può salire notevolmente, fino a qualche centinaio di euro.

Posso usarlo solo con Microsoft Flight Simulator?

Anche se può sembrare ovvio, tutti i joystick elencati in questa guida possono essere utilizzati in numerosi altri giochi oltre a Microsoft Flight Simulator.

Non preoccupatevi di spendere per un dispositivo che potrete usare solo per un gioco: potrete sfruttarlo anche in altre produzioni. Il nostro consiglio è di considerare anche l’utilizzo futuro che farete del joystick e i giochi con cui potrete impiegarlo.