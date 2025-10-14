Su Amazon trovate in offerta il MSI Cyborg 15 A13VE-656IT a 949,00€ invece di 1149,00€, con uno sconto del 17%. Questo notebook gaming da 15,6" FHD 144Hz è equipaggiato con processore Intel i7-13620H e scheda grafica Nvidia RTX 4050 GDDR6 6GB, perfetto per gaming e creatività. Completano la dotazione 16GB DDR5, SSD PCIe4 da 1TB e Windows 11 Home con layout italiano.

Prodotto in caricamento

MSI Cyborg 15 A13VE-656IT, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Cyborg 15 A13VE-656IT è perfetto per i gamer che cercano prestazioni elevate. Con il processore Intel i7-13620H e la scheda grafica RTX 4050, questo notebook soddisfa le esigenze di chi vuole giocare ai titoli più recenti con dettagli elevati e framerates stabili. Il display a 144Hz garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per chi pratica gaming competitivo o semplicemente desidera il massimo dalla propria esperienza ludica.

L'MSI Cyborg 15 A13VE-656IT è un notebook gaming da 15,6" che combina potenza e design futuristico. Equipaggiato con processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione, scheda grafica NVIDIA RTX 4050 con 6GB GDDR6, 16GB di RAM DDR5 e SSD PCIe Gen.4 da 1TB. Il display IPS Full HD a 144Hz garantisce fluidità estrema nei giochi, mentre il sistema di raffreddamento next-gen con tubo condiviso ottimizza le temperature di CPU e GPU in tempo reale.

Con uno sconto di 200€ dal prezzo originale di 1.149€, l'MSI Cyborg 15 A13VE-656IT a 949€ rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un laptop gaming completo e performante. La combinazione di hardware di ultima generazione, design cyberpunk distintivo, display ad alta frequenza e sistema di raffreddamento avanzato vi offrirà un'esperienza di gioco superiore. La garanzia italiana di 2 anni e le tecnologie all'avanguardia come DDR5 e SSD PCIe Gen.4 rendono questo acquisto un investimento duraturo per il gaming e la produttività.

Vedi offerta su Amazon