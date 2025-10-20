Sony continua a migliorare in silenzio il suo ecosistema digitale, introducendo nuove e utili funzionalità sul PlayStation Store. Dopo l’aggiunta delle recensioni degli utenti, la compagnia giapponese ha ora implementato una funzione che i fan chiedevano da tempo: l’indicazione del “Prezzo più basso negli ultimi 30 giorni”, segnalata per la prima volta su Reddit.

Da ora, chi naviga tra le offerte del PS Store potrà verificare se un determinato titolo è stato venduto a un prezzo inferiore nel corso dell’ultimo mese. Una piccola ma significativa novità che aiuta i giocatori a capire se l’offerta attuale è davvero conveniente o se conviene aspettare un ulteriore ribasso.

Molti utenti erano già abituati a utilizzare siti di terze parti per monitorare l’andamento dei prezzi dei giochi, ma è la prima volta che PlayStation integra ufficialmente questa funzionalità direttamente nella sua piattaforma digitale. Un passo avanti importante verso una maggiore trasparenza e un’esperienza d’acquisto più informata, senza la necessità di consultare strumenti esterni.

Prodotto in caricamento

Alcuni fan hanno comunque sottolineato come sarebbe ancora più utile introdurre anche la dicitura “Prezzo più basso di sempre”, che permetterebbe di capire immediatamente se un’offerta rappresenta il minimo storico per quel titolo. Una feature già comune su altri store digitali come Steam, che da anni offre un sistema di tracciamento dei prezzi molto più dettagliato.

Nonostante ciò, l’aggiunta del “Prezzo più basso negli ultimi 30 giorni” è senza dubbio un miglioramento gradito e necessario per gli utenti PS5 e PS4. Segnala la volontà di Sony di rendere il proprio store più moderno, competitivo e user-friendly. Se l’azienda continuerà su questa strada, colmando progressivamente il divario con i principali concorrenti, il PlayStation Store potrebbe finalmente raggiungere gli standard di qualità e trasparenza che i giocatori si aspettano nel 2025.