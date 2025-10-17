Avatar di JotaroJoestar2099 0
Bella recensione, diciamo che dato i difetti segnalati, non credo sia da Day1 per me; però è un gioco da prendere, magari scontato, visto che sono un amante del World of Darkness cartaceo.
Magari qualche patch migliorerà i difetti in futuro
