Gli ASUS ROG Cetra True sono auricolari wireless da gaming di ultima generazione, ora disponibili su Amazon con un incredibile sconto del 45%. Da 149,90€ a soli 81,90€, questi auricolari vi offrono tutto ciò che serve per il gaming: cancellazione attiva del rumore ANC, connessione dual-mode Bluetooth e 2,4 GHz, e ben 27 ore di autonomia. La custodia supporta la ricarica wireless e i controlli touch vi permetteranno regolazioni rapide durante le sessioni di gioco più intense.

ASUS ROG Cetra True, chi dovrebbe acquistarli?

Gli ASUS ROG Cetra True sono l'ideale per i gamer che cercano un'esperienza audio wireless di qualità superiore. Grazie alla doppia connettività Bluetooth e 2,4 GHz, vi garantiscono massima versatilità sia nel gaming che nell'uso quotidiano. La cancellazione attiva del rumore vi permetterà di immergervi completamente nelle vostre sessioni di gioco, eliminando le distrazioni esterne per una concentrazione totale.

Perfetti anche per chi ha uno stile di vita dinamico, questi auricolari soddisfano le esigenze di autonomia con le loro 27 ore di batteria totale e la pratica ricarica wireless della custodia. I controlli touch intuitivi vi consentiranno regolazioni rapide durante le partite, mentre l'impermeabilità li rende adatti a qualsiasi situazione. Rappresentano la scelta ottimale per chi desidera tecnologia avanzata, comfort prolungato e prestazioni audio professionali in un unico prodotto.

Gli ASUS ROG Cetra True sono auricolari wireless pensati per il gaming, dotati di connessione dual-mode che vi permette di scegliere tra Bluetooth e 2,4 GHz per la massima versatilità. Integrano la tecnologia ANC ibrida per la cancellazione attiva del rumore, filtrando sia i rumori interni che esterni per un'esperienza audio immersiva. La batteria garantisce fino a 27 ore di autonomia con ricarica rapida, mentre la custodia supporta la ricarica wireless per maggiore comodità.

Con uno sconto del 45% sul prezzo originale di 149,9€, gli ASUS ROG Cetra True a 81,9€ rappresentano un'eccellente opportunità per chi cerca auricolari gaming di qualità. La combinazione di ANC avanzato, doppia modalità di connessione, lunga durata della batteria e controlli touch intuitivi li rende perfetti sia per le sessioni di gioco che per l'uso quotidiano. Il risparmio di 68€ rende questo investimento ancora più conveniente per migliorare significativamente la vostra esperienza audio.

