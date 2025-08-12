Domani 13 agosto debutta su Disney+ Alien: Pianeta Terra (Alien: Earth), la serie attesissima firmata Noah Hawley che promette di dare nuova linfa al leggendario franchise di fantascienza e orrore. Protagonista assoluta è Sydney Chandler, affiancata da un cast ricco di volti noti, in una storia che mescola azione, suspense e le atmosfere cupe che hanno reso immortale la saga di "Alien" iniziata da Ridley Scott nel 1979.

Perché vedere Alien: Pianeta Terra su Disney+?

Il progetto è stato seguito con grande attenzione da Dana Walden, co-presidente di Disney Entertainment, che recentemente ha condiviso aggiornamenti entusiasti sullo stato della serie, sottolineandone la qualità e l’impatto visivo. La scelta di Noah Hawley (creatore di serie di culto come "Fargo" e "Legion") garantisce uno sguardo autoriale e un approccio più complesso e stratificato alla narrazione, in linea con le origini ma con un taglio innovativo pensato per il piccolo schermo.

La trama? Quando un misterioso veicolo spaziale precipita sul nostro pianeta, una giovane donna e una squadra di soldati tattici vengono inviati per investigare. Ciò che scoprono è oltre ogni previsione: forme di vita predatorie sconosciute, più terrificanti di qualsiasi incubo, pronte a mettere a rischio non solo la loro sopravvivenza ma il destino stesso dell’umanità. Durante le operazioni di recupero, l’incontro con queste creature scatena una lotta disperata, dove ogni scelta può segnare il futuro della Terra. Tra tensione crescente e rivelazioni scioccanti, i protagonisti dovranno confrontarsi con un pericolo che non conosce confini.

Alien: Pianeta Terra non è soltanto una nuova avventura, ma un esperimento narrativo che porta per la prima volta la minaccia xenomorfa direttamente sul pianeta d’origine degli spettatori. Questo cambio di prospettiva promette sequenze d’azione più vicine, claustrofobiche e coinvolgenti, oltre a un intreccio ricco di intrighi politici e militari. Con effetti speciali all’avanguardia e un approccio registico che unisce tensione cinematografica e serialità, la serie punta a conquistare sia i fan di vecchia data sia un nuovo pubblico pronto a scoprire cosa rende Alien un’icona senza tempo. Segnatevi l'appuntamento: da domani 13 agosto su Disney+, preparati a un viaggio ad alta tensione dove la Terra diventa il nuovo campo di battaglia. E stavolta… la paura non è là fuori nello spazio. È già qui.

