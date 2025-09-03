Se sei un appassionato di LEGO, questo è il momento perfetto per ampliare la tua collezione o regalarti quel set che desideri da tempo. In occasione del suo 15esimo anniversario, Amazon ha lanciato una promozione davvero interessante: un coupon sconto di 15€ valido su una spesa minima di 75€ per prodotti venduti e spediti da Amazon. L’offerta è a tempo limitato fino al 5 settembre ed è applicabile a tantissimi prodotti, compresi alcuni dei set LEGO più amati e ricercati. In questo articolo ti proponiamo 7 set LEGO imperdibili con cui approfittare di questa promozione e risparmiare senza rinunciare alla qualità e al divertimento firmati LEGO. Il codice sconto da utilizzare è IT15Y.