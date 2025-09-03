Avatar di malmax1969 9
0
Ma se la tengano pure!! Sono disgustosi... Hanno oltrepassato ogni limite... Ora non vorrei più sta roba nemmeno se me la regalassero.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 9
0
Ma se la tengano pure!! Sono disgustosi... Hanno oltrepassato ogni limite... Ora non vorrei più sta roba nemmeno se me la regalassero.
ahhhh manco io anche perchè è digitale e poi preferisco la ps6 con lettore disco
Questo commento è stato nascosto automaticamente.