Il mondo di Night City potrebbe presto aprire nuove porte ai suoi abitanti virtuali, ma non nel modo che molti fan si aspettavano: CD Projekt Red ha confermato che arriverà un annuncio legato a Cyberpunk 2077 nella giornata di domani, alimentando speculazioni e curiosità nella community globale del gioco.

La natura criptica del post aveva stuzzicato la curiosità di fan e addetti ai lavori — incluso il sottoscritto — ma chi sperava in nuovi contenuti scaricabili o aggiornamenti dovrà rivedere le proprie aspettative.

Come riportato da Wccftech, Amelia "Lilayah", Senior Community Manager di CD Projekt Red, ha spento sul nascere le voci più ottimistiche circolate sui social network: la dirigente ha chiarito inequivocabilmente su X che l'annuncio non riguarderà né una nuova patch né contenuti aggiuntivi.

«Tutto quello che posso dire è che non si tratta di DLC e non è una patch».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dopo essersi resa probabilmente conto che il suo teaser stava scatenando più curiosità di quanto previsto, anche l'account ufficiale di Cyberpunk 2077 è intervenuto sulla questione, frenando definitivamente ogni possibile ondata di entusiasmo:

«Solo per vostra informazione, questo non è un annuncio o una rivelazione su nuovi contenuti in arrivo per il gioco — fa parte di un'attività legata all'anniversario di Phantom Liberty che stiamo celebrando questo mese».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Insomma, sembrerebbe tutto parte di una semplice celebrazione per l'espansione di Cyberpunk 2077 (che trovate inclusa nella Ultimate Edition, disponibile su Amazon), senza alcuna reale novità in vista, purtroppo per chi sperava in qualcosa di più succulento.

L'annuncio era stato anticipato da una comunicazione dal sapore decisamente cinematografico: un messaggio proveniente dalla presidente Rosalind Myers che si rivolgeva a «coraggiosi netrunner» disposti a contribuire alla lotta contro una crescente minaccia informatica che affligge la nazione fittizia.

Un modo strano per comunicare quelle che sembrerebbero essere unicamente festeggiamenti e iniziative speciali, ma che di sicuro ha catturato l'attenzione di pubblico e critica. Difficile capire se questo tipo di attenzione sarà positiva, ma nel dubbio è meglio restare con un occhio vigile: non sono pochi i fan che sospettano che in realtà ci possano essere reveal a sorpresa — anche se chi vi scrive li ritiene improbabili, visto il chiarimento.