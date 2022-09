Oblivion in salsa next-gen vi farà ingannare l’attesa di The Elder Scrolls VI (grazie ai fan)

Skyrim è sicuramente un gioco molto amato, ma anche The Elder Scrolls IV Oblivion ha un posto speciale nel cuore dei fan.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un gioco noto a tutti, ma anche il suo predecessore non scherza.

Se qualche fan ha deciso di trovare un modo alquanto singolare per ingannare l’attesa che lo separa dal prossimo episodio, qualcuno ha invece deciso di rispolverare proprio il grande classico della serie e renderlo di fatto next-gen.

Come riportato anche da DSOGaming, qualcuno ha pubblicato una video comparativa che mostra il gioco in versione vanilla con quella moddata in grande stile.

Digital Dreams ha infatti condiviso un video di confronto tra la versione base del grande classico e una versione ultra moddata di The Elder Scrolls IV Oblivion.

Questo filmato è in grado di darvi un’idea di come numerose mod grafiche possano migliorare la grafica di questo classico capitolo della saga TES.

Come sempre, DigitalDreams ha condiviso la modlist che ha utilizzato – chiamata ‘heartland‘ – e scaricabile gratuitamente da questo indirizzo.

Bisogna tenere presente che The Elder Scrolls IV Oblivion è uscito nel 2006. In altre parole, non può avvicinarsi alla qualità di una versione moddata di Skyrim.

A prescindere da ciò, il modder ha senza dubbio messo sul piatto un aspetto sensibilmente migliore della versione originale del gioco, quindi è già qualcosa.

Restando in tema, avete letto che qualcuno ha deciso di trasformare Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie, davvero?

Ma non solo: lo scorso anno il modder Kuzja80 aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19GB che risultava essere potenziato dall’intelligenza artificiale.

Infine, parlando nuovamente di Skyrim, avete letto anche che c’è chi ha deciso di trasformarlo in un vero e proprio sparatutto in prima persona?