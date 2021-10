Nuovo survival battle arena annunciato su PS4 e PS5

In occasione dello State of Play di stasera, Sony ha alzato il sipario su un nuovo titolo multigiocatore molto particolare, in arrivo su PS4 e PS5.

Stiamo parlando di Deathverse: Let It Die, previsto nel corso 2022, non è chiaro se su PlayStation Plus. Si tratta di un gioco d’azione di sopravvivenza multiplayer incentrato sul corpo a corpo.

Nell’arena di sopravvivenza saremo chiamati a gareggiare contro i giocatori e combatterete contro pericolosi nemici nel gioco in combattimenti PvPvE.

Potremo usare armi all’avanguardia per stupire le folle e personalizzare il nostro personaggio originale con i potenziamenti che raccoglieremo.

Poco sotto il trailer:

Il grande palcoscenico del gioco è un’isola disabitata coperta di SPLithium, una fonte di energia indispensabile, la quale sembra aver creato gli UMA, creature e piante pericolose e mutate che chiamano quest’isola casa.

Come se non bastasse, a metà di ogni incontro, nemici ancora più letali entrano nella mischia, con cacciatori quasi invincibili che si uniscono allo scontro per inseguire i combattenti senza pietà.

Come concorrente in questo massacro glamour, combatteremo usando una speciale unità robotica, conosciuta come “Wilson”, che ci darà tutti gli strumenti necessari per sopravvivere. Questi bot pronti per la battaglia offrono una varietà di caratteristiche mortali.

Ricordiamo che Sony ha deciso di inaugurare una nuova iniziativa per promuovere l’abbonamento PlayStation Now, proponendolo in forte sconto su PS Store.

Sony ha annunciato che è ora disponibile su PS5 una nuova funzione legata a doppio filo all’esperienza musicale offerta dalla console.

Ricordiamo infine che tra gli ultimi giochi aggiunti al servizio PS Now è disponibile anche un capolavoro in esclusiva su console PlayStation.