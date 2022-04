Nuovo PlayStation Plus e PS3: arrivano (altre) brutte notizie

L’annuncio del nuovo PlayStation Plus è recente ma già c’è un altra problematica per quanto riguarda i giochi PlayStation 3 (o PS3, per gli amici più stretti).

In un periodo in cui il mercato digitale si rinnova e in cui nasce la nuova versione di PS Plus (potete abbonarvi all’attuale servizio su Amazon), arrivano ora notizie non proprio rassicuranti lato retrogaming.

I giochi PS3 in cloud streaming di Sony hanno causando una vera e propria tempesta sui social media, sebbene la compagnia sembrava aver trovato un compromesso.

Ora, però, dopo la conferma della creazione di un vero e proprio ‘team di preservazione’ dedicato ai classici PlayStation, sembra però che gli appassionati di PlayStation 3 dovranno rimanere in seconda fila.

Come riportato anche da PSU, il team di conservazione dei giochi PlayStation di Sony non sarà concentrato sull’emulazione di PS3, come riportato da Garrett Fridley via Twitter.

Come ricorderete, Fredley è colui che ha dato la notizia della creazione del nuovo team dopo aver annunciato di essere salito a bordo del progetto all’inizio della settimana.

A quanto pare, però, gli sforzi di conservazione saranno rivolti solo al lavoro di archiviazione dei giochi, almeno per il momento.

TBD on whether I'll have much of a role to play personally in any emulation work, although I'll share what I can if it comes up. It's only my second day — Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 26, 2022

La conservazione dei giochi è qualcosa che molti ritengono possa essere molto importante per Sony, visto che di fatto PS5 non offre al momento piena retrocompatibilità (oltre ovviamente a PS4).

Questo va in netto contrasto con la filosofia di Microsoft, dato che la Xbox Series X è in grado di riprodurre ben 20 anni di contenuti Xbox senza troppi problemi.

Restando in tema, di recente alcuni utenti PlayStation stanno segnalando che molti dei loro giochi in versione digitale su PS3 e PS Vita sono scaduti e non si avviano più.

Ma non solo: a quanto pare PlayStation continuerà con la politica delle acquisizioni di nuovi studi di sviluppo nel prossimo futuro, con novità imperdibili per tutti i giocatori.