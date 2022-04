Non solo PS Plus: PlayStation vuole ‘preservare la sua storia’

L’annuncio di qualche tempo fa del nuovo PlayStation Plus ha messo in fibrillazione i possessori di console Sony, sebbene le novità potrebbero essere relative anche alla preservazione storica dei grandi classici.

Non solo quindi i nuovi giochi gratis di PS Plus (che potete acquistare 12 mesi in offerta su Amazon), bensì anche la volontà di non dimenticare gli storici titoli del passato.

L’esperienza garantita dalla fusione tra il vecchio Plus e PS Now promette infatti di essere ancora più interessante di quanto anticipato inizialmente.

La redazione di GamesRadar+ ha infatti reso noto che PlayStation avrebbe creato un vero e proprio ‘team di preservazione’, stando alle parole di un nuovo dipendente.

Garrett Fredley ha da poco annunciato di essersi unito a PlayStation come Senior Build Engineer: Fredley ha precedentemente lavorato per lo sviluppatore di giochi mobili Kabam.

In un tweet apparso in rete, Fredley ha anche rivelato di essere uno dei primi ad unirsi al nuovo team di preservazione dei giochi di PlayStation.

«Oggi è il mio primo giorno come Senior Build Engineer in PlayStation, lavorando come una delle loro prime assunzioni per il team di preservazione appena creato», ha scritto Fredley.

Today is my first day as a Senior Build Engineer at @PlayStation, working as one of their initial hires for the newly created Preservation team!

Game Preservation was my first career passion, so I'm ecstatic that I get to go back to those roots

— Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 25, 2022