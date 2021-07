Sekiro, svelato trucco per sconfiggere istantaneamente un boss ostico

I boss di Sekiro Shadows Die Twice possono essere particolarmente ostici da affrontare, ma uno di questi adesso è diventato decisamente più facile da battere grazie a un nuovo trucco scoperto da un fan.

Il combat system di Sekiro è sicuramente uno dei pregi più apprezzati dell’opera di FromSoftware, dato che le battaglie sono difficili ma appaganti: una di queste può però essere risolta con facilità, nel caso gli utenti riscontrino particolari difficoltà o semplicemente non se la sentano di affrontarla.

Nonostante si tratti di una sfida impegnativa, esistono giocatori che vogliono mettersi costantemente alla prova: è il caso di un giocatore che ha deciso di affrontare il boss finale ogni giorno, in attesa che esca Elden Ring.

Un altro appassionato ha deciso invece di esagerare, riuscendo ad affrontarne due di fila senza subire alcun danno.

Anche nel caso del boss Fiori di ciliegio del palazzo, un toro particolarmente ostico da affrontare, esiste un particolare trucco per riuscire a sconfiggerlo in breve tempo senza subire alcun danno.

L’utente Traditional_Fault_97 ha infatti deciso di provare a coglierlo di sorpresa, arrivandogli alle spalle e lanciandogli addosso i petardi, un oggetto a cui questo nemico è particolarmente debole.

La creatura si è comprensibilmente spaventata, decidendo di caricare davanti a sé: il giocatore è però rimasto dietro al toro, attendendo che sbattesse contro il muro e si ribaltasse.

A questo punto, il boss di Sekiro Shadows Die Twice potrà essere sconfitto facilmente con un colpo mortale ben piazzato: potete vedere voi stessi il processo tramite la clip video condivisa dal fan.

Lo stesso utente non ha nascosto la propria sorpresa nel notare quanto sia stato facile riuscire a sconfiggerlo, sottolineando come il tutto sia stato inaspettato.

Si tratta di un trucco inserito dagli sviluppatori per consentire di sconfiggere facilmente il toro, anche se altri utenti segnalano che in alcuni casi il toro potrebbe rimanere congelato sul posto, impedendo di ucciderlo.

Per fare in modo che questo bug non si verifichi, basterà semplicemente attaccarlo subito dopo averlo spaventato, ma prima che corra contro il muro: fortunatamente l’errore non sembra essersi verificato per l’autore del video, che ha potuto sconfiggere Fiori di ciliegio del palazzo senza particolari problemi.

Un altro giocatore ha deciso di affrontare un boss diverso in una maniera divertente: sfidandolo ad una vera e propria gara di corsa.

Gli utenti PC adesso hanno la possibilità di giocare a Sekiro in multiplayer online, sia in modo cooperativo che in PVP.

Per farlo è però necessario utilizzare una mod, dato che il titolo originale non prevede questa funzione: un fan ha elencato tutti quelli che sono i difetti del gioco, tra i quali però l’assenza del multiplayer non era inclusa.