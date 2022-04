Il nuovo gioco Naughty Dog potrebbe essere un fantasy, ma c’è una brutta notizia

È da un po’ che non abbiamo notizie del nuovo gioco dei Naughty Dog, sebbene in queste ore è trapelata la notizia che il titolo sarà – forse – caratterizzato da un’ambientazione fantasy, qualcosa decisamente inedita per lo studio.

Al di fuori di The Last of Us (che trovate su Amazon a prezzo ottimo) gli sviluppatori americani sono ricordati per un gran numero di serie di successo.

Quando si tratta di un’ambientazione non realistica, le uniche cose che ricordiamo sono i franchise di Crash Bandicoot e Jak and Daxter, entrambi messi in un angolo per anni.

Le proprietà intellettuali di Uncharted e TLOU (la prima delle quali arrivata anche al cinema) si sono entrambe dimostrate gemme preziose per Sony, sebbene a quanto pare ora è il momento di guardare oltre.

Secondo una voce messa in circolazione da OopsLeaks su Twitter (via DualShockers), questa nuova IP avrà un’ambientazione fantasy, e sarà sviluppata senza il coinvolgimento di Neil Druckmann, il game director di The Last of Us, cosa questa che potrebbe essere percepita da molti come una brutta notizia.

Sfortunatamente, non sono state rese note altre informazioni, il che rende davvero difficile riuscire a capire su cosa potrebbe essere incentrata questa nuova proprietà intellettuale.

Ma non solo: il leaker ha anche suggerito che la modalità multiplayer di The Last of Us 2 potrebbe essere rilasciata prima del 2023, definita come un’esperienza MMO in stile Tarkov (il leaker ha anche fatto riferimento a The Day Before come fonte di ispirazione).

Ricordiamo che nel 2021 Hyoung Nam, concept artist senior di Naughty Dog, aveva pubblicato tre nuovi artwork dalle tinte fantasy, poi rivelatesi un nulla di fatto.

Ma non solo: nelle ultime settimane Naughty Dog si era detta possibilista circa l’arrivo di un eventuale Uncharted 5, visto che la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Infine, a dicembre 2021 lo studio americano aveva benvenuto a una nuova autrice, la quale ha lavorato anche alla sceneggiatura del notevole Subnautica Below Zero.