Sono queste le prime immagini del gioco fantasy di Naughty Dog per PS5?

Hyoung Nam, concept artist senior di Naughty Dog, ha pubblicato tre nuovi artwork a tema fantasy, con molta probabilità tratte dal prossimo gioco dai creatori di The Last of Us e relativo sequel.

Sul profilo ArtStation di Nam possiamo infatti ammirare una donna con una spada seduta sulla testa di un drago (probabilmente ucciso dalla stessa guerriera), oltre a una seconda immagine raffigurante una donna con gli occhi verdi.

La terza concept art raffigura invece una ragazza vestita con abiti simili a quelli di uno sciamano, con un teschio di ariete sulla testa e un bastone. Poco sotto, le tre opere di Nam.

Ad accompagnare le opere, una didascalia che recita: «Ispirati a un nuovo gioco. Sapete di cosa sto parlando… ». Le concept art fanno parte di un trittico chiamato “The Women of North”, sebbene al momento Naughty Dog non abbia in alcun modo confermato la notizia.

Ricorderete bene, però, che il team di sviluppo americano aveva rilasciato mesi fa un artwork dalle tinte fantasy, lasciando intendere che con molta probabilità il nuovo gioco poteva in qualche modo avere luogo proprio all’interno di un’ambientazione medievale.

Non ci resta quindi che rimanere in attesa, sperando che Druckmann e soci si decidano (finalmente) di svelare il loro nuovo e attesissimo progetto, il primo a vedere la luce su console PlayStation 5 (il quale promette di essere davvero molto interessante).

The Last of Us Parte II è in ogni caso sempre disponibile dal mese di giugno dello scorso anno, in esclusiva assoluta su console PlayStation 4. Il titolo è anche giocabile in retrocompatibilità su piattaforma PS5.