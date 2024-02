Zelda Tears of the Kingdom vola a 20 milioni, e non è l'unico successo recente

Il 2023 di Nintendo è stato ottimo, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a guidare l'annata di Switch ma, pur avendo totalizzato numeri notevoli, non è l'unico videogioco ad aver fatto breccia nel mercato.

Mentre la console ibrida (che trovate anche nel modello OLED su Amazon) sembra essere sempre più vicina ad un turnover con qualunque cosa sia "Switch 2", Nintendo non ha accennato a rallentare la sua produzione nel 2023.

Nintendo Switch è al momento la console più venduta di sempre in Giappone, e anche grazie ai dati diffusi recentemente dalla Grande N possiamo capire come sia andata l'ultima annata per l'azienda, la sua console e i suoi software.

Nel classico report finanziario in chiusura di anno fiscale (che trovate per intero qui), Nintendo ha aggiornato gli stakeholders sulle performance dei videogiochi e, in generale, sulla situazione dell'azienda.

Per quanto riguarda i dati salienti, scopriamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto un totale di 20.28 milioni di copie dal 12 maggio 2023, quando è stato lanciato.

Tuttavia non è affatto l'unico successo notevole per Nintendo, che ha segnalato in particolare questi tre titoli tra i più profittevoli:

Pikmin 4 , con 3.33 milioni di copie dal suo lancio il 21 luglio 2023

, con 3.33 milioni di copie dal suo lancio il 21 luglio 2023 Super Mario Bros Wonder , con 11.96 milioni di copie dal suo lancio il 20 ottobre 2023

, con 11.96 milioni di copie dal suo lancio il 20 ottobre 2023 Super Mario RPG, con 3.14 milioni di copie dal suo lancio il 17 novembre 2023

Particolarmente impressionante è il risultato dell'ultima avventura 2D di Mario, visto che Super Mario Bros Wonder ha avuto solo pochi mesi di vita per raggiungere la doppia cifra.

Meritevole di considerazione è Pikmin 4, un franchise che è sempre stato poco più di un passion project per Nintendo, che ha superato (seppur di poco) il ritorno di un videogioco storico come Super Mario RPG.

Per altri dati interessanti: Nintendo Switch ha raggiunto le 139.36 milioni di unità vendute, mentre Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons rimangono i giochi più venduti in generale con, rispettivamente, 60.58 milioni e 44.79 milioni di copie vendute.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è quindi un successo clamoroso e, nonostante questo, non avrà sequel né DLC. Mentre, tra pochi giorni, arriverà anche Mario vs. Donkey Kong: qui ve ne abbiamo parlato in anteprima.