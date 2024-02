Nintendo Switch ora è la console più venduta di sempre in Giappone

In attesa che venga svelata una volta e per tutte la verità sul suo successore, Nintendo Switch è riuscita a ottenere un nuovo importantissimo record prima della chiusura dell'anno fiscale.

Il Giappone è da sempre vera e propria "terra di conquista" per le console della casa di Kyoto: tutte le console più vendute di sempre appartengono infatti alla grande N.

Ma il nuovo primato è stato appena ottenuto dalle console ibride, che grazie al lancio di modelli come Switch OLED (la trovate su Amazon) ha permesso a Nintendo di conquistare un record storico.

Come segnalato sul forum ResetEra, l'ultimo report ufficiale di Nintendo ha confermato che Switch è diventata la console più venduta di sempre sul territorio giapponese, battendo il precedente record ottenuto dal DS.

Nintendo Switch ha infatti raggiunto 33.34 milioni di unità vendute in Giappone: ricordiamo che DS si era invece fermato a 32.99 milioni. Game Boy e Game Boy Color mantengono poi il terzo posto con 32.47 milioni.

Ricordiamo che attualmente Switch è la terza console più venduta al mondo e, ironicamente, si posiziona proprio dietro al Nintendo DS: chissà che non riesca a superare questo record anche nel resto del mondo nei prossimi mesi.

Un traguardo decisamente più difficile da ottenere, dato che c'è una distanza di quasi 20 milioni di unità: il nuovo record rende insomma ancora più evidenti, qualora ce ne fosse bisogno, quanta differenza ci sia tra le vendite giapponesi e quelle globali.

In ogni caso, non possiamo fare altro che fare i complimenti a Nintendo per una console che continua a non avere alcuna intenzione di fermarsi. E, forse, lo farà soltanto quando sarà svelata definitivamente "Switch 2".

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova console dovrebbe uscire nel 2024 e avrebbe un display molto più grande, anche se rinuncerebbe agli schermi OLED. Inoltre, non dovrebbero esserci gli stessi problemi di scorte al day-one di PS5, ma ovviamente vi invitiamo a prendere tutto questo con le dovute precauzioni in attesa di annunci ufficiali.